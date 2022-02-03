Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Назван снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний продукт

Диетолог Михаил Гинзбург и специалист по лечебной физкультуре Сергей Агапкин в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» заявили, что уникальные аминокислоты, которые содержит творог, уменьшают риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и развития инфаркта. Запись эфира доступна в YouTube.

По словам специалистов, одна из содержащихся в твороге аминокислот — метионин, благодаря ему регенерация стенок кровеносных сосудов идет лучше. Также метионин регулирует жировой обмен, подчеркнули эксперты.

Потребление творога поможет сбросить лишний вес: молочный жир содержит пентадециловую кислоту. «Чем больше в крови этой кислоты, тем меньше индекс массы тела, тем больше в крови содержание хорошего холестерина и тем ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний», - пояснил Гинзбург.

По его словам, лучше всего творог с жирностью 5-18%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

03 февраля 2022

Более 775 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
03 февраля 2022

Генпрокуратура проверит обоснованность подорожания ПЦР-тестов в России
03 февраля 2022

87 малышей родились в Великолукском роддоме в январе
03 февраля 2022

Более 277 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
03 февраля 2022

В Госдуме предлагают упростить принятие собственниками решений о капремонте домов
03 февраля 2022

80% случаев коронавируса в Псковской области приходится на омикрон
03 февраля 2022

Морозный день без осадков обещают псковичам 3 февраля
03 февраля 2022

Дистанционное обучение в псковских школах могут продлить до 13 февраля

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...