Назван снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний продукт

09:53, 03 февраля 2022, ПАИ

Диетолог Михаил Гинзбург и специалист по лечебной физкультуре Сергей Агапкин в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» заявили, что уникальные аминокислоты, которые содержит творог, уменьшают риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и развития инфаркта. Запись эфира доступна в YouTube.

По словам специалистов, одна из содержащихся в твороге аминокислот — метионин, благодаря ему регенерация стенок кровеносных сосудов идет лучше. Также метионин регулирует жировой обмен, подчеркнули эксперты.

Потребление творога поможет сбросить лишний вес: молочный жир содержит пентадециловую кислоту. «Чем больше в крови этой кислоты, тем меньше индекс массы тела, тем больше в крови содержание хорошего холестерина и тем ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний», - пояснил Гинзбург.

По его словам, лучше всего творог с жирностью 5-18%.