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Общество

Генпрокуратура проверит обоснованность подорожания ПЦР-тестов в России

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку обоснованности подорожания ПЦР-тестов, сообщили на сайте ведомства.

В прокуратуре отметили, что вопросы соблюдения законодательства в сфере борьбы с распространением COVID-19 находятся под их постоянным контролем. Отмечается, что проверка проводится в связи с появившимися в СМИ сообщениями о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций.

«Генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым поручено прокурорам субъектов Российской Федерации провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)», – отметили в ведомстве. 

Проверки будут проведены в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, а также в аптечной сети. По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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