Псковские теплосети меняют насосное оборудование на котельной «Псковкирпич»

10:11, 03 февраля 2022, ПАИ

Псковские теплосети проводят ремонтные работы на котельной «Псковкирпич». Об этом сообщается на странице предприятия в Instagram.

Для работы ПТС нужна холодная вода, которую получают из собственных скважин. С одной из них возникла проблема — вышел из строя насос почти в 25 метрах под землёй. Из-за этого на котельной «Псковкирпич» резко упало давление подаваемой воды. Для того чтобы выяснить причину, пришлось поднять наружу насос и все сети, которые к нему примыкают.

Этим занялись работники участка №5 вместе с крановщиком Сергеем Антоновым. «Через маленькое технологическое отверстие нужно поднять трубы и насосное оборудование, а работа эта филигранная, как вы понимаете, за один подход этого не сделать. Для начала требуется поднять часть сетей, отсоединить их, а потом достать вторую часть вместе с насосным оборудованием, но для наших коллег это не сложно, так как подобные процедуры они уже неоднократно проводили, когда осуществляли ревизию оборудования», - рассказали в ПТС.

Оказалось, что насос прогнил и потерял герметичность, как следствие, изменился напор воды. «Насос можно смело отправлять в утиль, но вместе с ним ещё и часть трубы не внушает особого доверия, на ней уже видны следы коррозии, лучше и её поменять, чтобы не пришлось всё заново разбирать и делать одну и ту же работу дважды», - добавили в компании.