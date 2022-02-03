В Пскове подвели итоги фестиваля молодёжного кино «Киномания на Великой»

10:11, 03 февраля 2022, ПАИ

В Пскове подвели итоги областного фестиваля молодёжного кино «Киномания на Великой», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городского молодёжного центра.



Всего на конкурс короткометражных фильмов было прислано 65 заявок. Заявки поступали из Великих Лук, Опочки, Себежа, Плюссы, Пскова. Затронуты проблемы взаимоотношений поколений, острых социальных нужд маленьких городов, межличностных отношений среди ровесников. Также во многих работах прослеживается любовь к родным сердцу местам, они интересно рассказывают о достопримечательностях своих городов, знакомят с выдающимися личностями, которые оказали влияние на города.

Софья Гаджиева из Невеля в своей работе «Там наше детство расстреляли на рассвете» показала военные действия глазами детей. Коллектив учеников Псковской средней общеобразовательной школы №5 – Анастасия Желатина, Мария Бабич, Матвей Ковалёв и Варвара Тарасова подняли проблему растущей популярности электронных сигарет и поразмышляли на тему «Вейп – радость или гадость?».



Все присланные работы, которые прошли отбор оргкомитетом, были отправлены на оценку профессионального жюри, в состав которого вошли: Артемий Аграфенин (журналист, пресс-секретарь киностудии «Ленфильм», пиар-директор кинофестиваля «Западные ворота»), Ольга Тимофеева (председатель комитета по культуре Псковской области) и Дмитрий Омельченко (член Гильдии неигрового кино и телевидения, руководитель студии документального кино и фотографии в НИУ ВШЭ).



В итоге отобраны девять лучших фильмов. Места распределились следующим образом:

номинация «Лучший молодёжный фильм»

1 место – фильм «Вместе» (Людмила Бомейко, Галина Курочкина, Александр Сергеев, Кирилл Орлов).

2 место – фильм «В поисках правды» (Кирилл Орлов).

3 место – фильм «Места для поцелуев» (Александр Симаков).



номинация «Лучший документальный фильм»

1 место – фильм «Мастерская духа. Остров Колпина» (Дина Дабришюте, Денис Алексеев, Дмитрий Шерстнёв).

2 место – фильм «Тайны Псковских храмов. Покровка» (Молодёжное ТВ Пскова).

3 место – «Единоверие в Пскове. Тайны храма Николы Явленного от Торга» (Маргарита Иванова, Анастасия Иванова).



номинация «Лучший социальный ролик»

1 место – «Мама, я тебя люблю» (Лада Кравченко, Ульяна Бобылева).

2 место – «Когда никто не слышит» (Иван Полковников, Елизавета Зенко).

3 место – «Просто шаг» (Карина Зайнулина).



Все фильмы отмечены специальными наградами фестиваля. Кроме того, члены съёмочных команд смогут в ближайшие дни посетить различные спектакли. Главным призом для каждого из победителей является возможность посетить партнёра фестиваля – кинокомпанию «Ленфильм». Для ребят организуют поездку в Санкт-Петербург, где они смогут побывать на экскурсии и познакомиться с историей старейшей киностудии страны.