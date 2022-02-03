Пскович под предлогом звонка украл у подростков телефоны

10:24, 03 февраля 2022, ПАИ

Пскович похитил у подростков мобильные телефоны, взяв их под предлогом позвонить. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 28 января в Пскове на улице Николая Васильева к 17-летнему юноше подошел молодой человек и попросил дать ему смартфон, чтобы позвонить. Получив телефон, незнакомец неожиданно скрылся вместе с ним.

Аналогичный случай произошел несколькими днями ранее на автобусной остановке на Рижском проспекте. Прохожий одолжил у 16-летнего подростка телефон для срочного звонка. Заполучив мобильник, неизвестный сбежал.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан безработный, ранее судимый 27-летний пскович. По имеющимся сведениям, похищенные смартфоны фигурант продал. Выясняется их местонахождение. Устанавливается причастность подозреваемого и к другим противоправным деяниям.