Спиртное похитила женщина из магазина в Великих Луках
В Великих Луках росгвардейцы задержали гражданку, совершившую хищение из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
2 февраля в 14:35 росгвардейцы получили информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали 40-летнюю женщину, которая пронесла через кассу две бутылки виски и бутылку ликёра.
Общая сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.
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