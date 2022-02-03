Спиртное похитила женщина из магазина в Великих Луках

10:37, 03 февраля 2022, ПАИ

В Великих Луках росгвардейцы задержали гражданку, совершившую хищение из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

2 февраля в 14:35 росгвардейцы получили информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали 40-летнюю женщину, которая пронесла через кассу две бутылки виски и бутылку ликёра.

Общая сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.