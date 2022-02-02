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Экономика

Утверждены меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма на 2022 год

Правительство РФ утвердило меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма на 2022 год. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно федеральному закону, туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения «Турпомощь». Размер взноса зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Деньги перечисляются не позднее 15 апреля текущего года.

В 2020 и 2021 годах в связи с пандемией коронавируса правительство фактически освободило туроператоров от данных взносов, определив их в размере 1 рубля. Решено продлить это правило и на 2022 год.

Также за 2022 год ежегодные взносы в фонд персональной ответственности туроператоров участники отрасли будут платить в сокращённом размере – 0,25% вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма.

Взносы туроператоров формируют фонды персональной ответственности, которые курирует ассоциация «Турпомощь». Эти деньги используются для помощи туристам, оказавшимся в сложной ситуации, в том числе из-за банкротства туроператора.

Принятое решение об уменьшении размера отчислений в эти фонды не повлияет на обеспечение прав туристов, уточнили в правительстве. В фондах достаточно средств, зарезервированных для помощи туристам.

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