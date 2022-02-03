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Общество

Неделя повышения родительской компетентности пройдет в ПсковГУ

Служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ приглашает родителей, законных представителей детей, а также всех, кто хочет взять приемного ребенка на воспитание, принять участие в мероприятиях Недели повышения родительской компетентности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Встречи пройдут с 14 по 20 февраля в формате вебинаров. 

Расписание вебинаров:

14 февраля, 18:00 - Стили родительского воспитания

15 февраля, 18:00 - Играющий родитель… Счастливый родитель?!

15 февраля, 20:00 - Родителям о механизмах психологической защиты детей

16 февраля, 19:00 - Подростки и никотин. Как уберечь ребёнка от зависимости?

17 февраля, 20:00 - Наш ребенок подвергается травле. Что нам делать?

18 февраля, 17:00 - Формула дошкольника: М+П+Я = Счастливая семья

18 февраля, 19:00 - Финансовая грамотность семьи

19 февраля, 16:00 - Самостоятельный и независимый или подавленный и сломленный. Как не подавить волю ребёнка и помочь реализовать собственный план развития?

19 февраля, 18:00 - Как подготовить младшего школьника к обучению в 5 классе?

20 февраля, 16:00 - Разговор с психоаналитиком

20 февраля, 18:00 Детский тайм-менеджмент: как поймать «лягушку» и приручить «слона».

Все мероприятия бесплатные. С подробной программой мероприятий можно познакомиться в группе https://vk.com/event210495900.

Регистрация на все мероприятия по единой ссылке.

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