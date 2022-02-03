В Пскове будут судить бизнесмена, пытавшегося подкупить следователя

11:12, 03 февраля 2022, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет бизнесмен по обвинению в попытке подкупить следователя через посредника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Следственными органами СК РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из фирм. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия, 27 апреля 2021 года обвиняемый передал взятку в размере 50 тысяч рублей действующему в рамках оперативно-разыскных мероприятий посреднику для решения вопроса со следователем органов внутренних дел о возвращении взяткодателю ранее изъятых пограничниками немаркированных табачных изделий в количестве почти 90 тысяч пачек, являющихся вещественными доказательствами по уголовному делу. В момент передачи денег взяткодатель был задержан полицейскими.

Уголовное дело было расследовано по материалам оперативно-разыскной деятельности ОЭБ и ПК УМВД России по Пскову. В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.