Похитителей продуктов и спиртного задержали в Пскове

11:38, 03 февраля 2022, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемых в краже спиртного и продуктов питания, сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

2 февраля около 18:00 в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали двух граждан 1963 и 1977 года рождения, которые похитили из торгового зала спиртные напитки и продукты питания.

По данному факту проводится проверка.