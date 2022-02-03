Похитителей продуктов и спиртного задержали в Пскове
В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемых в краже спиртного и продуктов питания, сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.
2 февраля около 18:00 в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали двух граждан 1963 и 1977 года рождения, которые похитили из торгового зала спиртные напитки и продукты питания.
По данному факту проводится проверка.
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