Реакции на сообщения появятся в WhatsApp

11:41, 03 февраля 2022, ПАИ

В WhatsApp появятся реакции на сообщения, как и в мессенджере Telegram или в соцсети Instagram. Разработчики уже работают над новой функцией, сообщается в Twitter-аккаунте WABetaInfo.

WhatsApp станет последним популярным мессенджером, где появится эта функция. Впервые реакции появились в iMessage на iPhone, далее в мессенджере Facebook, а затем и в Instagram.

В конце 2021 года реакции на сообщения появились в Telegram. Когда именно в WhatsApp будет запущена новая функция, пока неизвестно.