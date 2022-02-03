Печерянка Ксения Лапина отправится на чемпионат Европы по джиу-джитсу

14:02, 03 февраля 2022, ПАИ

Печерянка Ксения Лапина поедет на чемпионат Европы по джиу-джитсу. Об этом пишет газета «Печорская правда».

С 28 по 30 января в Санкт-Петербурге проходил чемпионат России по джиу-джитсу. В нём в составе сборной Северо-Западного федерального округа принимали участие семь спортсменов из Печорского района.

В своей возрастной категории огромного успеха добилась двенадцатилетняя печерянка Ксения Лапина, которая стала второй. Примечательно, что Ксения одолела по пути к финалу очень сильных спортсменок из разных регионов России.

Финальная схватка между печерянкой и соперницей из Москвы завершилась вничью. И по правилам решение принимали трое судей. Один из них отдал победу Ксении Лапиной, а двое других - представительнице столицы. В итоге - обидное поражение.

Благодаря отличному результату, Ксения Лапина попала в состав сборной России для участия в крупнейших международных соревнованиях. И первый серьёзный турнир - чемпионат Европы по джиу-джитсу в Греции.

Остальные спортсмены из Печорского района при высочайшем уровне конкуренции сумели попасть в десятку сильнейших в своих категориях.

Девятыми стали Иван Божанов и Даниил Титенок. Седьмые места завоевали Дмитрий Раевский и Владислав Махорин. В пятёрку лучших по итогам турнира попали Ксения Изотова м Вячеслав Власов.

Отметим, что тренирует печорских джитсеров Фёдор Шумейко на базе клуба Lion Sport, которым руководит Татьяна Кривенцева.