2021 год в России был аномально теплым

12:28, 03 февраля 2022, ПАИ

2021 год в России был аномально теплым, но холоднее на 2 градуса, чем 2020-й. В целом прошедший год вошел в семерку самых теплых лет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия» 3 февраля.

По его словам, изменилась температурная норма. На 0,45 градуса в среднем увеличивается средняя температура в России. Роман Вильфанд заметил, что глобальное потепление сказывается больше всего именно в умеренных широтах.

При этом среднее количество осадков существенно не меняется в средних широтах. Роман Вильфанд добавил, что на всей территории Европейской России сейчас облачно и снежно.