От 35 тысяч рублей готовы платить врачу в Псковской психбольнице

12:43, 03 февраля 2022, ПАИ

От 35 тысяч рублей готовы платить врачу в Псковской областной клинической психиатрической больнице №1, сообщили Псковскому агентству информации в медучреждении.

В медучреждении сообщили, что на данный момент у них есть вакансия врача-психиатра. Среди требований для приёма на работу высшее медицинское образование, сертификат или аккредитация. Медик должен будет оказывать квалифицированную медицинскую помощь согласно должностной инструкции.

Условия оплаты труда (доплаты к окладу): сельские – 25%, за вредные условия труда – 25%, доплата за стаж. Возможно совместительство. Также проживающим в сельской местности будут частично компенсировать расходы за коммунальные услуги. Будет выплата подъемных при первом трудоустройстве в государственное учреждение, участие в программе «Земский доктор».

Также в ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая психиатрическая больница №1» требуются фельдшер-лаборант, лаборант, помощник эпидемиолога и в Великих Луках медицинский психолог. По вопросам трудоустройства можно звонить по телефону 8 (8112) 69-67-11.