Названа средняя цена обустройства газа внутри частного дома в Псковской области

12:49, 03 февраля 2022, ПАИ

Заместитель исполнительного директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов в эфире одной из псковских радиостанций назвал среднюю сумму, которую нужно будет потратить на обустройство газа внутри частного дома в Псковской области.

Игорь Мелузов напомнил, что в Псковской области по программе догазификации доведение газа до границ участка предоставляется бесплатно, а внутри дома — собственник делает уже за свой счет.

Цена зависит, во-первых, от размера земельного участка, во-вторых, от выбранного газового оборудования.

«На сегодняшний день мы в среднем считали, у нас в Псковской области, если брать земельный участок от 3 до 5 метров, то получается в среднем примерно 92 тысячи рублей», - сказал эксперт.