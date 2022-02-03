Когда в Россию придёт весна, рассказал Вильфанд

12:57, 03 февраля 2022, ПАИ

Ждать ранней весны в России не стоит, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия» 3 февраля.

Он добавил, что на долгие сроки погоду прогнозировать сложно. Но есть ряд факторов, по которым можно строить предположения. В этом году весна ожидается чуть позже, чем обычно, потому что много снега. Роман Вильфанд уточнил, что солнечная энергия будет использоваться на оттаивание снега, а не нагрев воздуха. «Самые высокие сугробы приходятся на первую декаду марта, поэтому 1 марта наступления весны ждать не стоит», - констатировал он. По словам специалиста, снежные покровы обычно сходят в первой декаде апреля.

Он добавил, что у каждого своё понимание весны. Предположительно, нормальная весенняя погода придет в страну не раньше второй половины апреля.

Роман Вильфанд допустил, что на юге России могут возникать краткосрочные периоды потепления - так называемые «февральские окна», когда температура может повышаться до +15...+18 градусов. Например, речь идет о Краснодарском крае.