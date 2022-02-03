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Общество

Около 35 млн рублей могут выделить на льготы псковичам по программе догазификации

Около 35 млн рублей могут выделить на льготы псковичам по программе догазификации. Об этом в эфире одной из псковских радиостанций заявил заместитель исполнительного директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов.

Он отметил, что на последних региональных штабах, в которых организация принимала участие, поднимался вопрос о выделении льгот малоимущим, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. На эти цели может быть выделено около 35 млн рублей. 

«Вопрос такой стоит, чтобы льготы были, потому что по всей России такая практика [предоставление льгот некоторым категориям граждан при реализации программы догазификации. – Ред.] существует, но это уже в зависимости от региона», – пояснил он.

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