Около 35 млн рублей могут выделить на льготы псковичам по программе догазификации

13:02, 03 февраля 2022, ПАИ

Около 35 млн рублей могут выделить на льготы псковичам по программе догазификации. Об этом в эфире одной из псковских радиостанций заявил заместитель исполнительного директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов.

Он отметил, что на последних региональных штабах, в которых организация принимала участие, поднимался вопрос о выделении льгот малоимущим, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. На эти цели может быть выделено около 35 млн рублей.

«Вопрос такой стоит, чтобы льготы были, потому что по всей России такая практика [предоставление льгот некоторым категориям граждан при реализации программы догазификации. – Ред.] существует, но это уже в зависимости от региона», – пояснил он.