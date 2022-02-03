Академик РАН Зверев: Пандемия COVID-19 в России закончится, когда переболеет 80% населения

13:30, 03 февраля 2022, ПАИ

Пандемия коронавируса в России завершится к концу 2022 года, после чего заболевание станет сезонным, заявил научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова академик РАН Виталий Зверев. Об этом пишет РИА Новости.

«Я в самом начале пандемии еще говорил, что все закончится, когда 80% людей переболеет», — отметил микробиолог.

Также Зверев выступил против строгих санитарных ограничений. «Два года назад, когда все начиналось, вирус был для всех непонятный, было неясно, какие он будет вызывать заболевания, поэтому было очень важно минимизировать поток, так как очень много людей нуждалось в госпитализации», — подчеркнул ученый. Сейчас, по его мнению, заболевание гораздо лучше изучено, а сам вирус стал ослабевать из-за мутаций.



Мутацию SARS-CoV-2 B.1.1.529, известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Как утверждают специалисты, он отличается десятками мутаций в S-белке, которые позволяют ему уходить от иммунитета и распространяться быстрее, чем предыдущий вариант дельта. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность омикрона от трех до семи раз выше по сравнению с другими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

