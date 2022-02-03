Жильцам двух домов на Рижском проспекте в Пскове запретили выходить на балкон

13:49, 03 февраля 2022, ПАИ

Жильцам двух домов на Рижском проспекте в Пскове запретили выходить на аварийные балконы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава города Елена Полонская.

Аварийные балконы в многоквартирных жилых домах в центре Завеличья представляют реальную опасность для псковичей, - написала Елена Полонская. - Жители 31-го и 49-го домов на Рижском проспекте обратились в мой адрес с просьбой оказать содействие по замене балконов в аварийном состоянии. Управляющая компания неоднократно уведомляла администрацию города и фонд капитального ремонта о необходимости срочного ремонта опасных конструкций. Сейчас жильцам рекомендовано не выходить на балконы. Однако объект повышенной опасности представляет угрозу не только для проживающих, но и для прохожих, а также для магазинов, которые расположены на первом этаже зданий. Кроме этого добавлю, что устрашающие конструкции портят внешний вид зданий и облик города в целом».

9 февраля на комитете по ЖКХ и благоустройству администрации Пскова порекомендуют включить в краткосрочный план капитального ремонта ремонт балконов многоквартирных домов № 31 и 49 на Рижском проспекте.

