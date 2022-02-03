Администрация Великих Лук ограничила проведение личных приёмов граждан из-за коронавируса

14:01, 03 февраля 2022, ПАИ

Администрация Великих Лук и органы городской администрации с 3 февраля и до особого указания ограничивают проведение личных приёмов граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Великих Лук, это связано с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Личные приёмы граждан будут организованы в исключительных случаях в связи с необходимостью решения чрезвычайно важного и неотложного вопроса, по решению заместителей главы администрации города, руководителя органа администрации города, с соблюдением ограничительных мер, по предварительной записи, в установленные дни и время приёма.

Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно, по почте, в электронной форме посредством интернет-приёмной на сайте муниципального образования «Город Великие Луки» или посредством социальных сетей либо оставлять в почтовом ящике в фойе здания администрации города.

Для проведения консультирования и информирования граждане могут обращаться по телефонам органов и структурных подразделений администрации города, указанных в телефонном справочнике на сайте муниципального образования «Город Великие Луки».