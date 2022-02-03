За неуплату алиментов жительница Бежаницкого района получила уголовное наказание

14:30, 03 февраля 2022, ПАИ

За уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка жительница Бежаницкого района отправится на исправительные работы. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Псковской области.

Женщина задолжала по алиментам 39 006 рублей 98 копеек. Она является трудоспособной, при этом неоднократно совершила неуплату средств на содержание ребенка без уважительных причин. В течение года женщина привлекалась к административной ответственности за указанное деяние по части 1 статье 5.35.1 КоАП РФ. Желая избежать уголовной ответственности и с целью создания видимости уплаты алиментов она дважды производила несколько незначительных выплат в сумме 200 рублей.

В судебном заседании обвиняемая согласилась с предъявленным ей обвинением по части 1 статьи 157 УК РФ, признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 4 месяца с удержанием 5% из заработной платы осужденного в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.