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Общество

За неуплату алиментов жительница Бежаницкого района получила уголовное наказание

За уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка жительница Бежаницкого района отправится на исправительные работы. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Псковской области.

Женщина задолжала по алиментам 39 006 рублей 98 копеек. Она является трудоспособной, при этом неоднократно совершила неуплату средств на содержание ребенка без уважительных причин. В течение года женщина привлекалась к административной ответственности за указанное деяние по части 1 статье 5.35.1 КоАП РФ. Желая избежать уголовной ответственности и с целью создания видимости уплаты алиментов она дважды производила несколько незначительных выплат в сумме 200 рублей.

В судебном заседании обвиняемая согласилась с предъявленным ей обвинением по части 1 статьи 157 УК РФ, признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 4 месяца с удержанием 5% из заработной платы осужденного в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

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