В феврале возобновляются показы в псковском киноклубе «Молоко и Сено»

14:30, 03 февраля 2022, ПАИ

Киноклуб Псковского театра драмы «Молоко и Сено» представил афишу на февраль, март и апрель. Каждые выходные зрителей приглашают на показы европейского кино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

В афише – фильмы Матьё Кассовица, Паоло Соррентино, Пола Верховена, Гаспара Ноэ.

Афиша кинопоказов:

«Ненависть» (1995) – Матьё Кассовиц

Сеансы 6 февраля в 20:00 и 27 февраля в 18:00

В главных ролях: Венсан Кассель, Юбер Кунде, Саид Тагмауи, Матьё Кассовиц.

«Необратимость. Полная инверсия» (2002) – Гаспар Ноэ

Сеансы 13 февраля в 20:00 и 5 марта в 18:00

В главных ролях: Моника Беллуччи, Венсан Кассель, Альбер Дюпонтель, Филипп Наон, Жо Престиа.

«Молодость» (2015) – Паоло Соррентино

Сеансы 20 марта и 3 апреля в 18:00

В главных ролях: Майкл Кейн, Харви Кейтель, Рейчел Вайс, Пол Дано, Джейн Фонда.

«Основной инстинкт» (1992) – Пол Верховен

Сеансы 13 и 27 марта в 18:00.

В главных ролях: Шэрон Стоун, Майкл Дуглас, Джордж Дзундза, Джинн Трипплхорн, Дэнис Арндт.

«Лоро» (2018) – Паоло Соррентино

Cеансы 17 апреля в 18:00

В главных ролях: Тони Сервилло, Елена София Риччи, Риккардо Скамарчо, Касья Смутняк.

Кинопоказы проходят в Новом зале Псковского театра драмы (второе здание театра по адресу: ул. Пушкина, 13а, третий этаж). Вход платный.