В феврале возобновляются показы в псковском киноклубе «Молоко и Сено»
Киноклуб Псковского театра драмы «Молоко и Сено» представил афишу на февраль, март и апрель. Каждые выходные зрителей приглашают на показы европейского кино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.
В афише – фильмы Матьё Кассовица, Паоло Соррентино, Пола Верховена, Гаспара Ноэ.
Афиша кинопоказов:
«Ненависть» (1995) – Матьё Кассовиц
Сеансы 6 февраля в 20:00 и 27 февраля в 18:00
В главных ролях: Венсан Кассель, Юбер Кунде, Саид Тагмауи, Матьё Кассовиц.
«Необратимость. Полная инверсия» (2002) – Гаспар Ноэ
Сеансы 13 февраля в 20:00 и 5 марта в 18:00
В главных ролях: Моника Беллуччи, Венсан Кассель, Альбер Дюпонтель, Филипп Наон, Жо Престиа.
«Молодость» (2015) – Паоло Соррентино
Сеансы 20 марта и 3 апреля в 18:00
В главных ролях: Майкл Кейн, Харви Кейтель, Рейчел Вайс, Пол Дано, Джейн Фонда.
«Основной инстинкт» (1992) – Пол Верховен
Сеансы 13 и 27 марта в 18:00.
В главных ролях: Шэрон Стоун, Майкл Дуглас, Джордж Дзундза, Джинн Трипплхорн, Дэнис Арндт.
«Лоро» (2018) – Паоло Соррентино
Cеансы 17 апреля в 18:00
В главных ролях: Тони Сервилло, Елена София Риччи, Риккардо Скамарчо, Касья Смутняк.
Кинопоказы проходят в Новом зале Псковского театра драмы (второе здание театра по адресу: ул. Пушкина, 13а, третий этаж). Вход платный.
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