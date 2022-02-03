На автостанции в посёлке Кунья откроют пункт горячего питания

14:57, 03 февраля 2022, ПАИ

На автостанции в посёлке Кунья откроют пункт горячего питания, сообщает районная газета «Пламя».

На площадь у автостанции уже доставили модуль будущей кухни и крытый павильон, в котором установят столик и скамейки.

Новый пункт горячего питания - инициатива индивидуальных предпринимателей из Невеля Андрея Лаврова и Сергея Арсеньева. До того они занимались установкой новых стел в честь героев Советского Союза и ограждения на братском захоронении в Кунье, а также ремонтом пожарно-спасательной части №15, реконструировали воинские мемориалы в деревнях Пузаново и Широни Пухновской волости.

Инициативу невельчан поддержали в администрации городского поселения и помогли с оформлением необходимых документов. В новой точке общепита можно будет купить выпечку, горячие бульоны, пиццу, чай и кофе. Постепенно ассортимент будет расширяться. По праздникам и, возможно, в рыночные дни, покупателям предложат шашлык.