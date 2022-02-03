Кража шампуня, ноутбука и угон обернулись для островича ограничением свободы

14:58, 03 февраля 2022, ПАИ

Жителю Островского района ограничили свободу за две кражи и угон. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Псковской области.

11 марта 2021 года мужчина похитил из магазина «Магнит» в Острове 11 флаконов шампуня от перхоти на общую сумму более 2 800 рублей. 28 мая злоумышленник украл ноутбук стоимостью 25 000 рублей из частного дома в Острове.

Он же рано утром 1 июня 2021 года подошел к автомобилю ВАЗ-21074 и занял в нем место водителя. При помощи находящегося в замке зажигания автомобиля ключа он запустил двигатель и без разрешения собственника отправился на автозаправочную станцию. Таким образом, он завладел указанным автомобилем без цели хищения до совершения дорожно-транспортного происшествия.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением. Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.