Благоустройство, реконструкция, уборка – пресс-конференция с Борисом Елкиным

21:43, 03 февраля 2022, ПАИ

1 февраля в медиацентре Псковского агентства информации прошла конференция с главой администрации Пскова Борисом Елкиным. Сити-менеджер расскзал о благоустройстве городских территорий, разработке проекта туристского кода Пскова, реконструкции Троицкого моста и привокзальной площади, работе коммунальных служб, ремонте дорог, строительстве новых объектов и о многом другом.

Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи.

– Добрый день, коллеги! Рада всех приветствовать в нашем медиацентре Псковского агентства информации. Сегодня у нас встреча с главой администрации города Пскова Борисом Елкиным. Борис Андреевич, добрый день! Рады вновь вас видеть у нас в медиацентре. Я напомню, что пресс-конференции с главами муниципалитетов у нас проходят в этом году в рамках цикла наших мероприятий, посвященных развитию муниципалитетов. И сегодня у нас одна из таких встреч. Борис Андреевич, наверное, с самого актуального вопроса хотелось бы начать, с тем, как сегодня проходит уборка улиц, тротуаров в городе Пскове, как вы оцениваете работу подрядчиков и коммунальных служб. Вы уже писали о том, что поставили им двойку недавно за уборку. Как сейчас организована эта работа? Как вы непосредственно работаете с подрядчиками, которые плохо занимаются своим делом?

– Сказать, что зима необычная, наверное, нельзя. В принципе, зимой снег должен быть. Конечно, в этом году и снега много, и переходов через ноль огромное количество. И мы понимаем, что один день может быть снег, на следующий день может быть плюс, все подтает, а к вечеру температура опустится ниже нуля и все замерзнет. От этого, конечно, возникает большое количество обледенений в городе и появляется большое количество обращений по поводу того, что несвоевременно посыпано. Получается, что обледенение может в течение получаса произойти, и не всегда представляется возможным так быстро обработать и отработать. Большинство обращений по тротуарам, междворовым проездам и дворам - это отдельный разговор. Конечно, призываю подрядчиков чистить максимально хорошо, до асфальта, потому что в таких условиях, когда вычищено до асфальта, проще бороться с обледенением. Есть нарекания к подрядной организации.

На той неделе в семь часов утра после ночного снегопада, который закончился около шести утра, я выехал на дороги города и ужаснулся их состоянию. Проспали – мягко сказано. Действительно, были вопросы и к тем, и к другим подрядным организациям. Они были просто банально не готовы. Потому что если говорить о снегопаде, который был в субботу и воскресенье, там, конечно, ситуация была уже диаметрально противоположная. Подрядчики были готовы. Они в субботу днем, может, чуть больше отдохнули, чуть меньше поработали, но сильную смену запустили именно в ночь, когда шел снегопад. И это, конечно, дало свои плоды. Не скажу, что город был вычищен, но плоды свои дало. Конечно, остается много вопросов по межквартальным проездам, я об этом неоднократно говорил. Это наша болевая точка, потому что ими занимается наше казенное учреждение. Не скажу, что они плохо этим занимаются, у них не хватает банально техники. И этим вопросом в этом году мы будем активно заниматься. Этот вопрос неоднократно поднимался. И когда будут средства экономии, будем закупать новую технику, потому что сейчас начало года, сложно найти, грубо говоря, лишние деньги, поэтому будем стараться изыскивать экономию, покупать для них технику. Потому что межквартальные проезды выпадают. Что касается дворовых территорий, продолжается эпопея с управляющими компаниями.

Я уже неоднократно говорил, что надо обращаться в контрольное управление города Пскова, чтобы они могли своевременно реагировать и выписывать предписания для управляющих компаний. В понедельник после снегопада, который произошел в выходные, контрольное управление выезжало по большому количеству адресов, были составлены протоколы. Стоит отметить, что для тех, на кого протоколы составляются повторно, штраф уже весомый, от 50 тысяч. И дальше только по нарастанию. Поэтому сейчас усиливаем работу с управляющими компаниями в части претензионной работы, но для того, чтобы можно было работать, необходимо обращение, потому что именно в соответствии с этим мы можем выписать и протоколы об административном правонарушении.

– Здесь, наверное, надо напомнить псковичам, что в первую очередь они должны позвонить в управляющую компанию, и если она не реагирует, тогда уже в контрольное управление. И тогда уже будет, соответственно, реакция со стороны властей.

– Да, так и есть. И еще помимо контрольного управления есть областной комитет по региональному контролю и надзору. Это тоже в их полномочиях, они тоже могут штрафовать управляющие компании, вызывать их на соответствующие разъяснительные беседы, выписывать им штрафы.

– И это, наверное, касается не только уборки дворов? Но и в целом работы управляющей компании?

– Да, в целом работы управляющей компании, потому что мы понимаем, что наше контрольное управление работает в рамках одних полномочий, полномочия областного комитета более широкие, часто они вообще регулируют работу управляющей компании. Поэтому в данном случае будет полезно обратиться в адрес контрольного управления, и областного, и городского, и будем стараться реагировать. Не стараться, а будем реагировать на каждое обращение, и если управляющие компании не хотят работать, значит, будем их штрафовать.

– Я хочу сказать, что, наверное, горожан не столько волнует вопрос уборки снега после снегопада, сколько эти переходы через ноль, которые в этом году очень часто происходят. И у нас появляется за ночь буквально гололед. С утра, к сожалению, он не везде посыпается песком, не везде расчищается, а где расчищается, там, наоборот, ледяная корка остается. И хотелось бы в связи с этим отметить, мы уточняли сегодня с утра, жалоб много в травмпункт, тысяча псковичей и даже жителей, к сожалению, столицы, приезжающих к нам в гости, были вынуждены обратиться в январе в травмпункт с жалобами. Скажите, пожалуйста, у нас есть Единая дежурно-диспетчерская служба 055, туда поступают такие вопросы? Насколько она сегодня востребована? Какие в принципе туда вопросы поступают и как они отрабатываются?

– В нашу Единую дежурно-диспетчерскую службу поступает большое количество обращений. Связано это и с работой и управляющих компаний, и с локальными проблемами: с водоснабжением, с электричеством, с отоплением, там достаточно большой спектр вопросов, которые наши граждане задают. Служба, конечно, не идеально работает, механизм мы будем донастраивать. Конечно, надо максимально делать все в режиме одного окна, чтобы люди обратились и им больше не надо было звонить в разнообразные инстанции. Но это не так быстро и затратно, поэтому сейчас зачастую служба подсказывает, по каким адресам, по каким телефонам обратиться, чтобы вам оперативно помогли. Люди обращаются достаточно активно, очень многое перешло в онлайн-формат, стало много обращений в Instagram, и в Instagram Михаилу Юрьевичу обращаются, и ко мне в Instagram. Жалобы достаточно разнообразные, бывают житейские вопросы, бывают глобальные проблемы, которые решаются на уровне местной или государственной власти. Но люди много обращаются, действительно. Конечно, хотелось бы, чтобы люди сначала обращались в свою управляющую компанию, непосредственно в те структуры, которые этим занимаются. Потому что уровень вопросов бывает совершенно разнообразный: домофон не работает, лампочка перегорела, лифт сломался. Хотя в части лифтов в каждом лифте написаны горячие телефоны, чтобы службы оперативно реагировали.

Я думаю, что люди, если живут в доме, должны знать телефоны управляющей компании, но в основном телефоны управляющей компании висят внизу, на информационных стендах, для оперативной связи, оперативной коммуникации. А если управляющая компания не реагирует никак, то тогда уже надо обращаться в вышестоящие инстанции, в вышестоящие органы. Я уже назвал надзорные органы, которые могут в этом плане помочь. Бывают вопросы глобальные, бывают более локальные, и не всегда управляющая компания, к сожалению, отвечает на те вопросы граждан, которые им задают.

Про ремонт мостов

– Спасибо большое. Коллеги, я предоставлю слово вам, возможность задать вопросы. Прошу, пожалуйста.

– Борис Андреевич, добрый день. Раз мы начали с уборки города, задам вопрос, который так или иначе связан с уборкой, с погодой. Это Ольгинский мост. Практически после каждого перехода через ноль там образуются довольно большие ямы, вчера вечером в одну сторону ехали, машины вообще в один ряд. Вопрос: сколько раз в неделю коммунальным службам приходится Ольгинский мост латать? И в связи с таким фактическим износом асфальтового покрытия на Ольгинском мосту, когда зима закончится, будут ли какие-то предприниматься усилия по ремонту этого полотна? Спасибо.

– Спасибо за вопрос. Ольгинский мост – животрепещущая тема для обсуждения в нашем городе. Мы понимаем, что мост требует капитального ремонта, сейчас разрабатывается проект. Что касается покрытия, то переходы через ноль действительно каждый раз преподносят нам новые и новые ямы. Фактически каждый день мне присылают отчеты, его ремонтируют. К сожалению, при переходе через ноль это все выбивается. Работы производят преимущественно ночью, чтобы не препятствовать движению. Но иногда люди днем ездят, и им кажется, что ничего не происходит. На самом деле это не так, просто появляются новые ямы. Покрытие очень сильно изношено, будем весной делать там полноценный ямочный ремонт. Но это не спасет, а если и спасет, то ненадолго.

Мы уже проговорили с УГХ, как сделать нормальный ямочный ремонт, который прослужит долго, но он очень дорогой, и материал этот в Псковской области не производится. Мы, конечно, рассчитывали, что это сделаем вместе с Троицким мостом, когда будет достраивать Троицкий мост. Там будет использован достаточно хороший долговечный материал, который можно было бы использовать и для ремонта Ольгинского моста. Но мы понимаем, что к завершающей стадии мы придем к концу года. И в это время тоже нужно как-то ездить по Ольгинскому мосту. Поэтому будем делать ямочный ремонт, постараемся максимально сделать по весне. Пока зима, будем делать теми материалами, которые имеются и позволяют погодные условия. А ближе к концу года, когда приедут материалы в Псковскую область, чтобы делать Троицкий мост, мы постараемся сделать это и на Ольгинском мосту, чтобы следующую зиму пережили спокойно. Та ситуация, которая происходит сейчас с Ольгинским мостом, она в принципе происходит каждый год.

– Вы упомянули про ремонт Троицкого моста. Когда он начнется?

– Этот вопрос очень динамичен. Рано анонсировать конкретную дату закрытия. Сейчас проводим переговоры с разными службами, чтобы это сделать максимально безболезненно для граждан и максимально эффективно с точки зрения сроков работ. Потому что там много «но». В первую очередь мы начинаем переустраивать коммуникации, которые идут по мосту. Соответственно, их надо проложить рядом. Где-то придется произвести археологические работы, это тоже требует времени. И плюс мы понимаем, что там есть ограничения по работе, и в том числе в русле, в определенное время. Поэтому мы максимально хотим это соптимизировать, состыковать все «но» и все рабочие моменты. Для того чтобы это состыковать, мы еженедельно проводим по Троицкому мосту совещания с разными службами, с разными структурами, чтобы это все соптимизировать и максимально быстро сделать. Но мы понимаем, чтобы в октябре-ноябре мост ввести в эксплуатацию, в марте-апреле мы должны его закрыть.

Туристический код и артобъекты

– Хорошо. Спасибо. Коллеги, вопросы?

– Псковское агентство информации, Наталья Оглоблина. Расскажите, пожалуйста, на встрече с губернатором вы представляли наработки создания туристского кода Пскова. Расскажите, что это будет конкретно, может, уже есть какие-то идеи.

– Есть возможность в рамках туристического кода города Пскова получить дополнительное финансирование для реализации части идей. В чем заключается собственно туристический код города? Это элементы устройства, благоустройства территорий, создание тематических, ярмарочных объектов, создание инфраструктуры по навигации по городу Пскову. В данный момент туристический код разрабатывается. Конечно, там возникает много вопросов. Мы стараемся состыковать все заинтересованные стороны для того, чтобы сделать максимально хорошую работу, чтобы победить и получить дополнительное финансирование. Сейчас прорабатывается вопрос, в какой год мы хотим попасть, в 2022-й либо в 2023-й. Стоит вопрос проработки заявки, там достаточно оперативно необходимо было сделать заявку, сейчас ее прорабатываем и отправим в Москву. И в 2022-м либо в 2023 году надеемся получить дополнительные средства на то, чтобы сделать наш город более красивым и привлекательным для туристов.

Потому что именно заточка этого проекта, части национального проекта, на то, чтобы сделать города, столицы регионов, и не только, более привлекательными для туристов, чтобы навигация была, чтобы люди понимали, куда идти, понимали, куда обращаться в той или иной ситуации. И, конечно же, необходимо обустроить определенные территории Пскова под туристическую направленность, создать инфраструктуру, как мы реализовывали ярмарочную на Новый год, сделать что-то подобное на постоянной основе.

– Расскажите еще, кто будет заниматься созданием малых архитектурных форм и уличных артобъектов? Будут ли согласовываться эти проекты?

– В любом случае, туристический код города проходит общественные слушания. Вопрос в том, кто будет разрабатывать, вопрос хороший. Сейчас мы прорабатываем вопрос, кто бы мог это разработать полноценно, потому что не всегда мнение одного человека может сходиться с мнением граждан и вписываться в ту архитектуру города, которая есть, потому что у нас много ограничений в центре города. Это касается и объектов культурного наследия, это касается и объектов церковной направленности. Много направлений, которые надо взаимосвязанно учесть, поэтому я думаю, что мы будем еще отдельно разрабатывать проектную работу, назовем это так, чтобы это все увязать. В том числе, я думаю, будут проходить общественные слушания, потому что без этого даже в принципе невозможно участвовать в самом проекте. Обязательно это общественное обсуждение должно проходить.

– Я так понимаю, что точки артобъектов тоже будут согласовываться и отдельно разрабатываться?

– Артобъекты уже есть, вопрос навигации. Это уже другое. Будет прорабатываться, согласовываться со всеми инстанциями, с которыми положено это делать.

– Можно в продолжение темы артобъектов спросить, как они будут выглядеть? Мы все бываем в разных городах, видим эти артобъекты. Например, в Калининграде фишка – это хомлины маленькие, фигурки гномиков, в Симферополе – это семейка пчелок, которых надо искать по всему городу, маленькие скульптурки. Есть ли вариации что-нибудь такое сделать в Пскове? Или предложения? Это первый вопрос. И второй вопрос касательно проектов наших замечательных люков. Когда этот проект будет реализовываться? Когда будут заказываться эти люки? И почему вариантов осталось только три? Не 5, не 6, не 10 разных? Это связано с их стоимостью? Или потом они будут дополняться? В кучу все вопросы смешаю: не было ли идеи, Борис Андреевич, когда какой-то конкретный человек, согласовав свой дизайн люка, может заказать себе какой-то именной люк?

– Я смотрю, вы хорошо читаете комментарии в соцсетях.

– Я их хорошо пишу, Борис Андреевич.

– В том числе и пишете. Вопрос индивидуализации города, конечно, вопрос очень интересный, творческий. И я поддерживаю любые начинания, идеи, в том числе разных архитекторов, дизайнеров, мы ко всем прислушиваемся. Та самая история с луговыми травами, которая была до этого. Тоже неплохой отклик получила и в соцсетях. Мы уже проработали вопрос, где мы будем делать эти луговые травы. Сейчас готовится конкурсная документация по реализации благоустройства Сиреневого бульвара, именно там мы будем опытно использовать луговые травы, посмотрим, как у нас получится их эксплуатировать, потому что они имеют свою своеобразную эксплуатацию. Но как показывает опыт крупных городов, те же самые Санкт-Петербург и Москва, где используются такие локации с данными видами растений, это имеет хороший обратный отклик, мы попробуем его реализовать. Первый опыт как раз на Сиреневом бульваре. Дальше посмотрим опыт и будем уже, если это понравится, использовать дальше. Что касается индивидуализации, каких-то семей, как вы сказали, мы тоже следим за соцсетями коллег и смотрим за разными индивидуальными решениями. Есть еще несколько идей. И разные идеи даже, не боюсь сказать, Михаил Юрьевич предлагает, пока мы их просто не выносим на общественное обсуждение, потому что их необходимо проработать, доработать и уже предложить конкретную концепцию.

Что касается люков, то эта идея у меня появилась еще до того, как я сюда пришел, мы ее начали реализовывать с самого начала, разрабатывали несколько дизайнов. Что-то нравилось, что-то не нравилось. И как последующий этап было рейтинговое голосование, где мы отобрали трех победителей, три люка.

Изначально мы планировали делать три вида люков. Конечно, там можно и 6, и 7, и 8, и 20. Это связано со стоимостью этих объектов. Потому что каждый отдельный люк – это отдельное клише, соответственно, это будет очень дорогой люк. Те предложения, которые появились в соцсетях – свой индивидуальный люк, – это, конечно, идея хорошая, может, стоит ее проработать, я пока не совсем понимаю коммерческую сторону этого процесса и кто будет выгодоприобретателем в данном случае. Когда эти комментарии появилось в соцсетях, я тоже об этом начал задумываться. Идея, может, неплохая, но надо понимать, что такая индивидуализация, касающаяся личного, например, поздравления с днем рождения или благодарности за рожедние ребёнка - это не совсем относится к туристической части город.

Потому что те три варианта, которые были выбраны, один из них больше, назовем так, в шуточной форме, многим понравился тем, что он необычный, посыла к истории нет, но более молодое поколение, мне кажется, позитивно оценило. И вариант со снетком, честно скажу, это мой самый любимый вариант, он самый лаконичный. На самом деле, не буду душой кривить, я и предложил этот вариант. Дизайнер на самом деле очень хорошо реализовал тот посыл, который я хотел увидеть, и людям тоже понравилось. Это имеет отношение к истории, интересный вариант решения. И третий вариант – исторический, связанный с псковской деньгой, много разных мнений по этому поводу.

Мы с федеральным нашим музеем, Псково-Изборским, обсуждали этот вопрос. Принимали участие как дизайнеры в этом процессе, так и часть экспертов, связанных с историей. Конечно же, всем всегда не угодишь, всегда будет два мнения. Но я считаю, что для центра города надо попробовать эти три варианта, а дальше будем смотреть, какой будет иметь обратный отклик. С точки зрения реализации задача стоит максимально быстро это сделать, я думаю, это надо сделать, когда снег уже начнет таять. В апреле необходимо будет установить. Мы понимаем, что это историческая часть города, и это тротуары, и надо еще тоже, как много было обратной связи от граждан в части того: а вандалостойкость? Есть же коллекционеры, которые будут это все собирать. Будем выбирать первые точки, где максимальное количество камер, чтобы это было под наблюдением, назовем так. И не только под наблюдением камер, но и под наблюдением людей, где массово люди ходят, пребывание, массовое скопление людей. Это нам позволит отчасти уберечь наши люки от коллекционеров. Но я не исключаю, что это произойдет, поэтому придется про запас какое-то количество покупать. Но я это не приветствую. Конечно, будем обращаться в полицию, чтобы искали тех людей, которые это делают. Хотелось бы сохранить бюджетные деньги в данном случае.

– Но и это элемент безопасности, если что.

– Да, открытые крышки люков ни к чему хорошему не приводят. У меня есть предложение по точкам, где мы в первую очередь это реализуем. Сейчас осталось только заказать. И когда они придут и будем устанавливать, вас позовем.

– Обязательно! Приглашайте! Спасибо большое.

Преображение привокзальной площади

– Прошла информация о том, что будут убирать ларьки с площади Ленина. Скажите, пожалуйста, так это или нет? Может, где-то еще планируется подобная активность? Особенно что касается привокзальной площади, это очень интересно, там не будет это все убираться?

– Начну с первой части вопроса, по площади Ленина. Действительно, из схемы размещения нестационарных торговых объектов объекты на площади Ленина исключены. Представителям бизнеса выданы предписания, чтобы они покинули эту территорию. Но на самом деле мы к этому процессу шли достаточно долго, мы с ними очень долго переговаривали, старались войти в положение, максимально, чтобы с минимальным ущербом для бизнеса это все было. И переезд – это затратная вещь, мы понимаем. На то есть предписание надзорных органов, которое мы исполняем, по переезду данных нестационарных торговых объектов. Мы им предложили альтернативный вариант на Рижском проспекте. Они все согласились. Не скажу, что все они счастливы переезду, но, к сожалению, градостроительная ситуация требует таких решений, и в принципе стараемся пойти на компромисс, всячески помогать. Когда? Крайняя точка у них стоит – конец апреля. Будем стараться им помогать, чтобы как можно быстрее это произошло. Потому что после демонтажа мы все видим: когда Четыре угла после демонтажа, их разобрали, там ничего красивого не получилось, точнее, территория опустошилась, но остались элементы старого благоустройства, которые в перспективе надо будет демонтировать или как-то увязывать с градобстановкой. Здесь тоже необходимо будет эту площадку переделывать.

У нас в планах, надеюсь, в этом году, установить там умную остановку. Первый этап – мы на Запсковье сейчас будем пытаться установить умные остановки. Это достаточно затратная часть реализации наших идей, но в планах постепенно переходить к умным остановкам. Во многих городах уже установлены умные остановки, там разный набор функций: и скамеечка с подогревом, и где-то Wi-Fi. Но Wi-F уже, наверное, не столь актуален, потому что у каждого есть быстрая мобильная связь, в Пскове с этим проблем особых нет. Но для вызова спецслужб обязательно должны быть кнопки. Табло, которое показывает, когда приедет автобус, обратной связи. Можно разными функциями их снабдить, поэтому планируем это реализовать.

По вокзалу тоже есть вопросы по положению на данной территории нестационарных торговых объектов. Но пока, наверное, рано об этом говорить. У нас есть планы по реорганизации вокзальной площади. В том году в рамках программы «Развитие транспортной инфраструктуры» области в том числе прорабатывался вопрос о принципе реорганизации вокзальной площади, вчера буквально в комитете по транспорту проводили совещание. О чем идет речь? Вокзальная площадь достаточно большая, там крайне плохо организовано движение. Что я имею в виду? Хаотичное расположение легковых автомобилей, при прибытии и убытии поездов на Москву и Санкт-Петербург, когда самое большое количество пассажиров прибывает. Есть в планах рядом с вокзалом обустроить хорошую, большую парковку бесплатную, для того чтобы жители и гости города могли там просто оставлять свой транспорт. Сейчас у нас есть кусок территории, принадлежит городу, кусок остальной территории принадлежит «Почте России», но мы с ними ведем переговоры, надеюсь, что мы положительно, позитивно отработаем. Сможем обменяться имуществом для того, чтобы построить еще большее парковочное пространство. И в принципе убрать автомобили с привокзальной площади. А привокзальную площадь оставить для общественного транспорта, чтобы могли подъезжать автобусы, в том числе, возможно, и дальнего следования, чтобы они отправлялись и убывали именно от ж/д вокзала. Создать такой транспортный хаб. Этот вопрос у нас в проработке, сейчас есть определенные наметки. Надеюсь, что в этом году получится начать разрабатывать проектную документацию на вообще переустройство всей привокзальной площади. Потому что помимо благоустройства и организации движения необходимо уделить особое внимание проезжей части. Я думаю, ни для кого не секрет, и много жалоб поступает о состоянии дорожного покрытия, особенно вблизи остановочного павильона, как раз около тех нестационарных торговых объектов, о которых вы говорили. Проблема в том, что там постоянно останавливаются автобусы. А там, где постоянно останавливаются автобусы, там большая нагрузка, конечно, покрытие очень быстро изнашивается. Есть в планах такие места отдельно усилить, чтобы было покрытие более долговечное. Есть механизмы для этого. Есть опыт разных регионов, который был реализован. Плюс следующий вопрос: остановки городского транспорта. Потому что вокзал сейчас является отчасти отстойником для городских автобусов некоторых маршрутов, и получается, что граждане, которых высаживают, не совсем нормативно их высаживают. Надо этот вопрос решать.

– Это такая глобальная тема.

–- Да, глобальная, поэтому мы хотим делать это не кусочками, а разработать полноценную проектную документацию, и все вместе реализовать, создать такой транспортный хаб на территории города Пскова.

– Это затронет и судьбу автовокзала?

– Судьбу автовокзала не то что затронет… Вчера как раз проводили совещание, есть предложение от РЖД переместить автовокзал на ж/д вокзал, но это не значит, что мы откажемся от всех территорий. Эти территории тоже нужны, в том числе и для отстойника автобусов. Необходимо время, когда автобус должен отстояться, подождать. Это такое комплексное решение, и мы совместно с комитетом по транспорту это активно прорабатываем. Надеюсь, что у нас получится это реализовать совместно с областью. Будет хороший, интересный проект. Что касается торговых объектов, конечно, их вид вызывает вопросы, особенно внешний вид. И мы все знаем, были разные федеральные СМИ, представители которых оценили шавуху своеобразно достаточно. Конечно, хотелось бы там оставить торговые объекты, но, может, в другом виде. Я тоже дал поручение своему заместителю проработать этот вопрос, в части, может, привлечения инвестора, чтобы он построил более приличные объекты, которые позволяли бы, может, уже стационарные объекты, которые оставляли бы доступность для посетителей вокзала, чтобы купить какие-то средства первой необходимости, потому что на вокзале всегда водичка нужна, что-то перекусить надо, понятное дело. Идти до федеральных сетей там достаточно далеко.

– А иногда нет времени, опаздываешь.

– Да. Некоторые вещи необходимо купить вблизи вокзала, и хотелось бы эту возможность у людей сохранить. Но это нужно облагородить и сделать более цивилизованно и прилично. Но это вопрос, наверное, уже не этого года, а перспективы. В этом году, надеюсь, получится разработать проектную документацию, а дальше уже будем реализовывать идею.

– Будем ждать с нетерпением, это очень интересно.

– Да, интересно, я с самого начала, с работы в комитете по транспорту, начал заниматься и хотел бы довести до логического завершения.

– Спасибо большое.

– Продолжение темы разных объектов. Что с нашим Центральным рынком? Что планируется? Территория большая, вблизи преображающейся площади Ленина, что планируется с ним делать?

– А что бы вы хотели?

– Ну, не хотелось бы, точно, бизнес-центр. Абсолютно точно не хотелось бы. И учитывая, что в плане озеленения поскуднела площадь Ленина, возможно, хотелось бы чего-то зелененького.

– Надо понимать, что это частная земля. И выкупать ее государству будет очень проблематично, потому что это центр города, земля здесь очень дорого стоит. Каких-то других планов… У собственника земельного участка, может, они есть, но они этим не делились. Есть определенные ограничения на строительство, это центр города. Кроме рынка пока я слабо представляю, что там может быть, на данный момент. Но если появится инвестор, который захочет в эту территорию вложиться, надо будет внимательно его выслушать.

– Спасибо.

– По-моему, есть инвест-проект на эту территорию, просто его не реализуют. Буквально пару дней назад здесь, в выставочном зале Союза художников, открылась выставка трех авторов, и среди экспонатов есть очередной эскиз памятника князю Довмонту. Я так понимаю, что есть даже какая-то привязка этого памятника к местности, и речь идет о сквере на Запсковье, спуск к Пскове. Помимо этого эскиза очередного есть ли какие-то реальные переговоры между авторами проекта, городскими властями, областными властями о действительной реализации и установки этого памятника в Пскове. Если да, то в какие сроки?

– Пока сложно об этом проекте что-то говорить, это действительно в стадии наработки. Каких-то конкретных обсуждений у нас по этому вопросу не было.

– Спасибо. Немножко вы затронули, говоря о ларьках, наш рынок на Четырех углах. Хотелось бы узнать, какова его судьба, когда там начнется реконструкция? Ждем с нетерпением.

– Сложно сказать, что там сейчас какой-то объект появится, потому что там, во-первых, земельные вопросы, разные собственники у земли, и пока этот вопрос не будет до конца решен, сложно сказать, что будет концептуально на этой территории. Скажу так, что конкретных решений по данной локации, по данной территории пока еще нет, но и администрация города, и администрация области, я знаю, по этому поводу думает и работает над этим. Пока об этом рано говорить, от слова совсем, потому что наработок никаких нет. Есть определенные пожелания, но я пока не буду об этом говорить, думаю, об этом будет дополнительно сказано.

– Хорошо, тоже будем очень ждать. Спасибо.

– Да, у меня ассоциативный ряд. Здесь палатки. Про улицу Пушкина хотел спросить, на которой сейчас стоят ярмарочные деревянные домики. Многие обратили внимание, что два из них переехали в сквер в Пушкинскому театру. Что там будет?

– Там уже была акция, посвященная Дню снятия блокады Ленинграда.

– В этих двух домиках?

– Да, 27 января там были мероприятия, как раз посвященные, там была небольшая выставка.

– Они там останутся навсегда? Или это временная история.

– Это временная история. История с новогодней ярмаркой имела неплохой отклик, в перспективе мы планируем эту ситуацию развивать, привлекать дополнительно представителей бизнеса для организации подобных ярмарок. Участники оставили достаточно позитивные отклики. Довольны этой ярмаркой. Что касается использования этих домиков вне процессов новогодней ярмарки, то у нас тоже есть определенные планы, есть карта планируемых точек, куда мы хотели бы эти домики переставить. Почему говорю переставить? Мы хотим поставить небольшую ярмарочную деятельность на территории исторического центра города, сейчас мы согласовываем это вместе с комитетом по охране объектов культурного наследия. Потому что у нас в центре города много ограничений по разным точкам, но стоит сказать, что есть потребность от туристического бизнеса, есть потребность от фудкорта, есть потребность от наших граждан в части создания небольшой ярмарочной деятельности. Банально – в Финском парке негде купить водички. И хотелось бы эти потребности наших граждан удовлетворить. На реке Великой тоже негде купить. Но не хотелось бы, чтобы ларьки стояли, все-таки это должна быть единая концепция.

На основании этих домиков мы хотели бы создать единую концепцию ярмарочной деятельности города Пскова, и в перспективе, учитывая, что мы планируем расширять количество этих деревянных объектов, они достаточно неплохо и гармонично выглядят. Они бы позволили в историческом центре города, в том же парке Строителей, где не хватает объектов сервиса, создать объекты сервиса, связанные с туристической индустрией и, может, где-то фудкортом, потому что кофе или водички хотелось бы попить много где.

– Это такие точки, где сейчас активно проводят время наши жители, гости города, они стали очень востребованными для прогулок.

– Я слежу за комментариями в Интернете, по трансляции, и хотелось бы задать вопрос читателя нашего. Он интересуется, планируется ли расширение проезжей части на улице Коммунальной, а именно на перекрестке, где светофор, поворот на Восточный проезд в сторону центра. Там постоянно большая пробка на этом узком участке, автобусы не могут проехать в правый ряд. Например, как это сделано на перекрестке Рижский – Юбилейная.

– Хороший вопрос. Я понял, о каком перекрестке идет речь. Я, как бывший житель дальнего Завеличья, конечно, знаю этот перекресток не понаслышке, там действительно из левого ряда очень много поворачивают налево, с правого ряда получается прямо все едут. Вопрос хороший, но для его реализации надо подумать, посмотреть. Когда будем ремонтировать Коммунальную, этот участок посмотрим, потому что проблема такая есть. Но в утренние часы она более глобальная, там пробка стоит далеко не от этого перекрестка, она стоит куда дальше. Дальше, на пересечении с Юбилейной, пробка. Поэтому я не скажу, что это решит все проблемы, но там есть определенные трудности с переустройством коммуникаций, и электроосвещение вдоль дороги, и зеленая зона. Не думаю, что все жители близлежащих домов будут рады, что у них рядом с домом зеленая зона пропадет. Там надо очень осторожно к этому вопросу подойти. Я записал, посмотрим, что получится сделать. Не хотелось бы ломать полосы для дорожного движения, как, допустим, это сделано на Юбилейной, на дамбе. Там этот изгиб, и не все водители его осиливают. Но для того, чтобы они в будущем его осиливали, у нас тоже есть новое решение, которое мы попробовали сейчас на Кузнецкой, - островок безопасности, который мы сделали из быстровозводимых конструкций. За пару часов делается островок, мне кажется, это очень хорошее решение, быстровозводимое. Очень большая потребность, как выяснилось, в стране на эти островки. Сейчас планируются к закупке еще несколько точек, в перспективе, если на Юбилейной, на дамбе поставить такой островок безопасности, как раз на изгибе, люди очень многие срезают углы. Конечно, он, может, и пострадает из-за этого. Да, на пересечении с дамбой такой зигзагообразный перекресток немного, это некоторых водителей сподвигнет ездить четко по своей полосе. Как это было сделано на площади Ленина. Когда сделали островок безопасности, на него первое время натыкалось большое количество автомобилей. Но сейчас эта ситуация выровнялась, люди запомнили. Он, конечно, не такой капитальный, пластиковый. Но хотелось бы систематизировать движение, сделать переход пешеходов максимально безопасным. Чтобы, если что, они могли остаться на этом островке безопасности. Безопасно переходить проезжую часть. Есть еще пара точек, пока не будем анонсировать. Нам очень понравилась эта идея с островками, будем стараться по всему городу ее реализовывать, где это позволяет дорожная инфраструктура. Но чтобы не заузить еще проезжую часть. Но первое, что пришло нам в голову, вместе с УГХ мы сидели, это именно пересечение Юбилейной. Дальше еще будем думать. Удовольствие не самое дешевое. Но на безопасности экономить нельзя.

– Можно еще вопрос от читателя? Борис Андреевич, во многих дворах есть сараи со времен еще печного отопления. Они не очень красивые, не используются никем. Не собираются ли их как-то сносить?

– Я дополню. Часть нашего города заставлена небольшими гаражами, которые сносятся достаточно быстро и устанавливаются так же, с ними тоже, наверное, вопрос. Гаражи, сараи…

– Вопрос гаражей и сараев… Все зависит от того, на чьей территории они находятся, если находятся на территории многоквартирного дома, то это собственность собственников жилья. Конечно, только их волевое решение может позволить это снести. Надо понимать, что, к сожалению, печное отопление у нас еще в некоторых домах осталось. Эти сараи используются, в том числе и по назначению. Но в центре города действительно есть сараи, которые не используются. Надо проработать вопрос, но надо понимать, что у каждого гаража и сарая есть собственник, и мы не должны пренебрегать мнением этих людей. Мы понимаем, что это их собственность, и просто так прийти и снести точно не получится. Есть ряд ограничений. Но какие-то частные случаи надо прорабатывать и смотреть. Может, получится демонтировать. Главное, чтобы это, в первую очередь, было не в ущерб для наших граждан.

– Да, но в некоторых случаях это очень портит внешний вид города, особенно если они заброшенные…

– Согласен.

Ремонт дорог в 2022 году

– Давайте, чтобы далеко не уходить от ремонта дорог, начали раз уж про Коммунальную. В целом: какие у нас запланированы работы на 2022 год, какие сроки установлены? Особенно интересует, граждане заволновались из-за ремонта на Фабрициуса, испугались, что это опять затянется на долгий срок.

– По Яна Фабрициуса должны были сегодня закрыть движение. Но, к сожалению, по ряду обстоятельств пришлось перенести на неделю. Сделали мы это осознанно. Мы понимали, что закрыть улицу и ничего на ней не делать – не самый лучший вариант, это неправильно.

– Уже долго страдал от этого город.

– Да. Страдал город. Поэтому когда мы поняли и узнали, что у нас есть сбой по поставке определенного оборудования и материалов, мы сразу же перенесли срок, подрядчик сразу же об этом уведомил, чтобы не создавать ту ситуацию, что улица закрыта, а на ней никто не работает. Поэтому постараемся максимально быстро отработать Яна Фабрициуса. Конечно, подрядчик заявляет, что в конце года он откроет движение по Яна Фабрициуса, полностью. Мы будем ему всячески в этом помогать. Мы понимаем, что коммуникаций много, огромное количество, участок еще длиннее, чем предыдущий. Есть еще одна, очень большая проблема, – часть коммуникаций проходит непосредственно под входом в нежилые коммерческие помещения. На Яна Фабрициуса, 7 и 11. И когда я узнал об этой ситуации, я сразу же дал поручение сотрудникам администрации собрать представителей бизнеса, обговорить все моменты перекрытия и возможности неперекрытия доступа бизнеса на улице Яна Фабрициуса. Там часть бизнеса вообще, может, получится не закрывать. А некоторым на какое-то время придется, возможно, работу ограничить, потому что это ограничение будет связано с тем, что труба водоканала проходит непосредственно под их крыльцом. Может, там даже придется демонтировать часть крыльца, потому что надо будет поменять и проложить новую трубу.

Мы понимаем, что это вызовет определенные социальные риски, поэтому мы заблаговременно встретились с представителями бизнеса, чтобы обозначить эти моменты. Может, когда у определенных продавцов есть возможность уйти в отпуск или еще что-то. Чтобы это было с минимальными потерями для всех. Понятное дело, что всем в один момент угодить невозможно, но мы хотим точечно, с каждым представителем отработать этот момент, чтобы максимально удовлетворить потребность, чтобы это было не в ущерб бизнесу. Потому что, как мы говорили по объектам нестационарным торговым, наш посыл, администрации, максимально работать не только с гражданами, но и с тем малым бизнесом, который у нас есть. Может, его не так много, как хотелось бы, но он есть, и надо его максимально поддерживать. Стараться способствовать его росту. В данном случае такие решения росту не способствуют, но надо понимать, что мы должны максимально помочь, где-то предусмотреть временные конструкции, позволяющие доступ к их объектам. Но так, чтобы максимально удовлетворить потребность бизнеса. Но надо понимать, что улицу тоже надо ремонтировать, трубы надо менять на новые, прокладывать новый водовод, коммуникации полностью меняются, чтобы к этой улице ближайшие десятки лет даже не возвращаться.

– Чтобы сделать это разово. А по поводу в целом ремонта дорог на 2022 год в Пскове?

– Планы большие. Многих граждан они пугают, наши планы. Они каждый год пугают, пугают они больше теми капиталоемкими объектами. Та же самая улица Яна Фабрициуса, которая сместит и изменит маршрут автобусов. Тот же самый Троицкий мост, который изменит вообще связь с Запсковьем. Улица Леона Поземского, на которой по сей день работы выполняются, подрядчик выполняет свои обязательства, выполняет работы, и будем ему стараться всячески помогать, чтобы как можно быстрее он сделал. Что касается национального проекта, наверное, там самые популярные объекты, назовем так. Продолжение Рижского проспекта доделать, потому что много обращений по Рижскому проспекту, что ввели улицу в эксплуатацию, а она не доделана, какие-то ямы появляются. Нет, на самом деле улица еще совершенно не доделана. Еще много работы на ней. И в этом году планируется в мае укладывать асфальт, уже верхние слои полноценно, полноценно где-то доделывать тротуары. Часть, которую успели сделать в том году, подрядчик делал сугубо за свой счет, там лимиты были совершенно минимальные, и сейчас уже подрядчик будет доделывать объект, полноценно вводить его в эксплуатацию.

– Это о какой части Рижского проспекта?

– Рижский от Юбилейной до Балтийской. И сам перекресток с Юбилейной будет ремонтироваться. К нему даже не приступали. Сделали нижний слой покрытия, где-то даже временные слои сделаны, все еще будет доделываться. Будет озеленение, тротуары будут делаться, сам перекресток будет делаться.

– Но это ближе к лету будет?

– Это ближе к лету начнется, конечно, сейчас еще не сезон дорожный, и техника у всех законсервирована, и заводы не работают. Труда улица – в этом году мы должны ее начать, от Леона Поземского в сторону нового Запсковья, назовем так. Этот участок разбит на 2 года, узкая часть в этом году, а широкая, дальняя часть – в следующем году. Но если подрядчик будет успевать и у него будет такая возможность - может, сделает все вместе. Мы понимаем, мы всегда работаем над увеличением финансирования, поэтому любые наработки в плюс нам позволяют максимально быстро осваивать федеральные деньги. Как не раз Михаил Юрьевич отмечал, чем быстрее мы осваиваем федеральные деньги, тем больше вероятность получить еще дополнительные сверху. Поэтому мы поставили перед собой задачу и сейчас будем ее реализовывать, и в феврале планируется уже первые закупки выставлять на торги, это переходящие объекты с 2022-го на 2023 год. Сегодня мы анонсировали уже вопрос большого количества ремонта улиц во всех районах города абсолютно, там, где давно уже не ступала нога дорожника, назовем так. Это и Любятово, очень много обращений по Любятово. Это и Кресты, это и Лепеши. По Лепешам вообще очень большое количество обращений. Постепенно мы вектор направлений передвигаем в частный сектор. Очень большое количество обращений по частному сектору. И, конечно, это вызывает большое количество вопросов у граждан. И мы постепенно к этому переходит. Там список громадный, мы тут надолго засядем, чтобы перечислять эти улицы. Но, наверное, из нашумевших улиц, которые не вошли в этот список, я бы отметил Войсковую, Нововойсковую, которые почему мы пока не анонсируем - потому что в данный момент по этим объектам разрабатывается проектная документация. Граждане скажут: сколько уже можно разрабатывать?

Но на самом деле в чем трудность разработки? Не все так просто. Кажется, что все просто: пришли, запроектировали и начинаем реализовывать. Но очень много сетей выявляется, которые вообще не стоят ни у кого на балансе. Ливневки там нет от слова совсем, как раз в рамках капремонта мы ее должны сделать. Собственно, от чего такие трудности на этой дороге. Чтобы нам устроить и тротуары новые, и чтобы сделать полноценно, надо переустроить и газовые сети. И все эти согласования, в том числе и электрические сети, я надеюсь, что в ближайшее время мы наконец-то завершим все согласования эти, зайдем в экспертизу. В этом году, как я неоднократно говорил, планируем начать строительно-монтажные работы. Пока денег на это нет, но когда будет пища, пройдем экспертизу, будут суммы, будем понимать масштаб бедствия и постепенно начнем реализовывать этот объект. Потому что жалоб и обращений… Я там бывал неоднократно, большое количество, и состояние покрытия там не поддается никакому положительному отзыву, только отрицательные. Ежедневно жалобы оттуда поступают. Проблема там основная – с отводом воды. Его там нет совсем, и отводить воду на частные земельные участки непозволительно. Одни граждане жалуются, другие говорят – нельзя на наши участки. Я их тоже понимаю, логично, что спускать воду на частный земельный участок неправильно. Поэтому без ливневки, которая там в рамках капремонта предусмотрена, мы не решим проблему, она там всегда будет. Мы бы уже давно уложили там асфальт и жили с этим спокойно. Но это не решит всей проблемы микрорайона. Надо решать эту проблему комплексно.

– Коллеги, пожалуйста, вопросы.

– Борис Андреевич, добрый день. Есть вопросы по доступности спортивных сооружений. Я был на чемпионате городском по спортивному ориентированию, в Корытово база «Сосенка». Сейчас здание закрыто уже 2 года, туда не зайти. А у ориентировщиков там было помещение, где они могли собирать участников соревнований, под крышей. Они очень просили вас взять на карандаш этот вопрос. У них был вход с торца, можно ли им в этом здании размещаться, когда проходят соревнования?

– А это наша муниципальная собственность?

– По-моему, да, база – это город. Кирпичное здание, раньше там всегда был прокат лыж. И второй вопрос по стадиону «Машиностроитель». Родители воспитанников спортивного центра «Юность» несколько недель назад обращались на сайт губернатора: их детей не хотят пускать в хорошее время в новый легкоатлетический манеж, а предлагают им выходные дни, неудобное время, и была информация от администрации города, что вопрос прорабатывается, ведутся переговоры и с «Юностью», и со стадионом. Была ли достигнута договоренность в этом плане? Может, вам что-то известно по этой информации?

– Сейчас на этот вопрос не отвечу, но я его записал. Действительно, объект новый построен, уже эксплуатируется стадион «Машиностроитель». Не раз говорил, что это такой беспрецедентный для региона объект. Он очень важен для региона. Но также надо понимать, что все хотят заниматься на этом стадионе. В данном случае разберемся, уточним. Но иногда это связано, в том числе, с подготовкой профессиональных спортсменов, с работой с разными категориями граждан на территории стадиона. Надо понимать, что если раньше стадион был открытый, все имели к нему доступ, сейчас мы немного доступ ограничили, но это не значит, что мы никого туда не пускаем.

Надо понимать, что стадион надо сохранить. Если мы откроем стадион, то он очень быстро придет в негодность. Учитывая, что Минспорт включил данный объект в число объектов для проведения международных соревнований, не хотелось бы упасть в грязь лицом, надо максимально сохранить его. Мы будем всячески способствовать и помогать, чтобы на данный объект попадали спортсмены, чтобы они могли тренироваться. Потому что достойных условий для проведения тренировок и соревнований у нас в городе не так много. Я бы сказал, что почти нет. Поэтому хотелось бы, чтобы максимальное количество мероприятий проводилось на стадионе. Но надо понимать, что эти мероприятия должны быть не в ущерб самому стадиону. Что касается данных вопросов, первый и второй вопрос я записал, я отдельно проработаю, и в следующий раз мы сообщим или отдельно по этому вопросу. Спорт надо развивать, поддерживать, учитывая, что много хороших спортсменов наш регион выпускает, хотелось бы это всячески поддерживать. И материально, и в данном случае инфраструктурой.

– У меня еще два небольших вопроса. Скоро весна уже… начнутся у нас всякие субботники, уборка города. Скажите, как в этом направлении, потому что частенько, почти каждую весну и лето, необходима какая-то уборка, этот вопрос встает. Как бизнес будет к этому делу приобщаться? В плане обязаловки, что ли, чтобы соблюдать и чистоту, и убрать после зимы те территории, которые прилегают непосредственно к самому зданию либо магазину?

– Спасибо за вопрос. Вопрос хороший. Действительно, эту работу администрация города всегда проводила, и этот год не будет исключением. Может, более творчески к этому подойдем. Я с контрольным управлением всегда на связи. Вызывает вопрос, как некоторый бизнес содержит ту территорию, которая непосредственно примыкает к их объектам. Самое популярное в зимнее время – это ступеньки. Меня иногда удивляет: неужели собственники или управляющие, если мы говорим о крупных сетях, не видят ту проблематику? Это качество обслуживания клиентов, и от того, насколько чистый вход, многое зависит. Если это делать регулярно, то это никаких проблем не вызывает, 5-10 минут - и все чисто. Это изумление вызывает, не буду переходить на личности, но клиентоориентированность некоторого бизнеса вызывает вопросы. Я считаю, что это один их факторов клиентоориентированности,. В некоторых регионах, вы правильно говорите, вообще в обязаловку, в том числе, снег чистить перед своими объектами входит. Вопрос хороший, надо его проработать, но тут больше нормотворчество зависит. Все равно это территория города, и многие вправе сказать: «На каком основании мы это будет делать?» Надо это юридически проработать. Надо посмотреть опыт коллег других регионов, у которых обязательно очищать территорию близ своих объектов. Это нормальная практика, которая приводит к улучшению чистоты в городе. В части весенней уборки и субботников: субботники будут, будет месячник по уборке города коммунальных служб. Мы, конечно, будем принимать в нем активное участие. В части привлечения к этому процессу бизнеса тоже будет вести соответствующие переговоры. В случае если кто-то будет сопротивляться, на то у нас есть контрольное управление, с которым мы будем это тоже вместе отрабатывать.

– Спасибо большое. У меня тоже вопрос. Поступил от жителей Пскова о приведении в порядок тротуара «Фьорд Плаза».

– Сложно привести тротуар, которого нет, в порядок.

– Да-да. Тропа. Кто должен ремонтировать, город или Псковский район? Может, вы что-то знаете, какую-то информацию?

– Сегодня с утра в моих соцсетях было отмечено, что сейчас люди ходят по пустырю. Но это частная территория, она принадлежит застройщику, и рано или поздно он ее всю застроит. Мы понимаем, что долго шли разговоры и дебаты по поводу этих тротуаров, честно скажу, не знаю, почему они еще до сих пор не построены. Объект переходящий, в этом году мы начнем его реализовывать. Сейчас я вернусь к «Фьорд Плазе». Вообще у нас в планах проторговать большое количество объектов, переходящих 2022-2023 год, как я говорил. Это позволит нам, когда у нас будет появляться экономия или когда придут дополнительные деньги, оперативно объекты вводить в эксплуатацию, быстрее. Часть у нас есть подрядчиков, которые могут работать наперед, и оборотные средства позволяют работать наперед, как это было сделано в этом году. Несколько объектов было сделано еще в том году, а введены они будут только в этом году в эксплуатацию. Они были сделаны под ключ уже в конце того года.

Я давно, еще в комитете по транспорту, говорил, что необходимо делать большое количество переходящих объектов, это позволит нам быть гибкими с точки зрения экономии. Если мы видим, что какая-то затыка, не получается, мы можем перебросить деньги на другой объект, реализовать деньги, и конечный потребитель наш, граждане, получит готовый продукт. Плюс те подрядчики, которые работают на опережение, с той же самой улицей Александра Невского. Она должна была появиться в этом году, но у нас появилась экономия, мы перебросили туда деньги, подрядчик уже сделал улицу, еще до того, как мы перебросили деньги. Этот механизм…

– Он очень эффективный получается.

– Да, он эффективный. Не должно пугать людей, что мы торгуем двухлетние контракты, это не значит, что мы на два года улицу перекопали. Грубо говоря, на этот год предусмотрено 50 тысяч рублей, а на следующий год все основные объемы. Это говорит о том, что мы хотим вот так гибко подходить к вопросу ремонта улично-дорожной сети. И по «Фьорд Плазе» у нас тоже будет такой переходящий объект, это строительство тротуаров вдоль Рижского проспекта. Он у нас в планах есть. Будет реализовывать город Псков. Потому что это территория города Пскова. Та тропа, которая сейчас, это территория Псковского района. А мы будем реализовывать на территории города Пскова. Там есть еще другая потребность. Там ЖК «Европа», тоже люди просят тротуар. Но это уже вопрос региональной дороги, это вопрос к комитету по транспорту. Вот когда Станислав Янович у вас будет, вы можете задать ему этот вопрос. Вопрос тоже актуальный. Мы понимаем, что люди ходят по тропе. Еще в комитете по транспорту у нас была договоренность с одним из частных перевозчиков, что один из маршрутов заходит на территорию «Фьорд Плазы», обеспечивая транспортную доступность для самого торгового центра. Также стоит отметить, что там вблизи находится автобусная остановка, там ходит 25-й автобус, родинский, на нем можно выйти, и попадаешь непосредственно в «Фьорд Плазу». Поэтому транспортной доступностью мы занимались еще в комитете по транспорту, сейчас уже занимаемся пешеходной доступностью в администрации города Пскова.

– Это, может, даже к лучшему.

– У меня еще последний вопрос. Хотелось бы узнать об инвестиционной привлекательности нашего города, насколько мы привлекательны для инвесторов? Может, мы кого-то особенно ждем, хотели бы зазвать к себе в город для реализации какого-либо проекта?

– Если я сейчас назову конкретные организации, которые, я знаю, хотят зайти в город, я думаю, конкуренты начнут нервничать. Поэтому не будем их трогать и заставлять нервничать. Нервы могут привести некоторых людей к необдуманным поступкам. Не буду отнимать пищу, есть ответственные за это люди. Ответственные – в том числе и администрация области. И администрация области на самом деле очень помогает в развитии города, и спасибо им большое. И Салагаева Нинель Александровна очень много приводит инвесторов, и Андрей Сергеевич Михеев в этом плане хорошо работает. Есть специальные службы, тот же самый центр «Мой бизнес», который поддерживает, в том числе и начинающих бизнесменов. У нас даже собственное учреждение по поддержке бизнеса.

В части привлекательности… Мы понимаем, что сейчас коронавирусное время. Очень сильно стал распространяться внутренний туризм. И именно туризм – это одно из тех направлений, которые сейчас очень активно развиваются. И мы видим, что строятся новые объекты, гостиничные, развлекательные, их большое количество, открывается большое количество новых ресторанов. Конечно же, это дополнительные рабочие места, это дополнительные объекты инфраструктуры, это очень хорошо. Мы со своей стороны, как город, стараемся создать побольше и новых, и в том числе восстановить существующие общественные пространства. И область всячески нам в этом помогает, созданию новых общественных пространств. То как раз влечет дополнительное притяжение, в том числе, и объектов сервиса, объектов инфраструктуры. И как раз мы до этого говорили про ярмарочную деятельность, новые объекты, которые у нас появляются, привлекают граждан, и появляется запрос на объекты туристической, фудкортовой индустрии. Это тоже дополнительное развитие бизнеса. Понятное дело, что у нас в городе есть производства, но небольшое количество. Может, это и хорошо, отчасти. Но отчасти и плохо, потому что это большое подспорье в части поступления в бюджет денег, налоговых поступлений. Конечно, мы заинтересованы в налоговых поступлениях, в том числе ведем беседы и с иногородними подрядными организациями, чтобы они вставали на учет на территории города Пскова. Чтобы НДФЛ поступал в бюджет города Пскова. Это дополнительные деньги, дополнительный механизм для реализации новых идей. Мы понимаем, что город растет, что затраты увеличиваются. Строим новые школы, новые общественные пространства, которые дополнительно мы должны нести, качественно эксплуатировать. Чтобы это все жило, нам необходимо привлекать дополнительные инвестиции. Еще раз говорю большое спасибо и Михаилу Юрьевичу. Это большое подспорье для развития города. А в части еще есть определенные наработки сервиса, которые готовы из других регионов приехать, в том числе вложиться на территории города Пскова.

– Спасибо большое. Я, наверное, уточню по поводу открытия и ресторанов, и объектов сервиса, и объектов благоустройства. Недавно контрольное управление, которое мы сегодня несколько раз упоминали, убрало 12 вывесок различных, это касается дизайн-кода. Магазины, бары, рестораны – их пришлось заставить снять вывески. Будут ли еще демонтироваться какие-то вывески? Или самостоятельно меняют?

– Вы же сами сказали, что у вас было по этому поводу отдельное мероприятие. Вывески – актуальный вопрос. В том году вступил дизайн-код центра города. В этом году вступает и для окраин. Это еще следующий этап наших взаимоотношений на территории города Пскова. Когда я пришел в администрацию, были определенные трудности, я увидел, какие трудности в согласовании-несогласовании этих конструкций. Действительно, мы донастроили работу самой администрации, мы привлекаем, в том числе, сторонних экспертов, чтобы оценивали ту работу, которая выполняется. Экспертным сообществом мы принимаем решения по каждой отдельной вывеске. К сожалению, есть часть представителей бизнеса, которые злоупотребили нашей добротой. И то, что мы где-то не так настойчиво просили их демонтировать, в конце того и в начале этого года они получили соответствующие предписания на демонтаж. Вывески были демонтированы. Но в данном случае люди подумали, что это их не касается, наверное.

– Не заметят, пропустят?

– Да, но такого не будет. На самом деле были трудности наших внутренних согласований бюрократических. Но когда мы эту работу настроили, мы посчитали нужным полноценно спрашивать это и с представителей бизнеса. И стоит напомнить всем, что это будет касаться не только центра города, но и наших спальных районов. Поэтому впереди нас ждет такая же работа и с остальными районами города. Там работы куда больше. Многие задают вопросы: зачем это нужно? Это приводит облик города в более потребный вид, это смотрится куда более симпатично. И есть положительный отклик от людей, что это имеет свой положительный эффект, особенно в центре города. Многие считают, что это вопрос развития другого бизнеса, но я не согласен, мы не настаиваем ни на каких определенных организациях, каждый может сам разработать. И к кому обращаться, тоже каждый вправе выбрать сам. Но это очень важно для города, важно для его внешнего облика.

– У меня читатели, народ начал активно комментировать. Хотелось бы еще спросить про велодорожки, их становится все больше, это хорошо. Не всегда они безопасны и удобны. Например, на Рижском, где большие кустарники, не видно пешеходов, спешащих на остановку. Планируются ли они на Кузбасской Дивизии и на Рижском от Юбилейной до Балтийской, в перспективе до границ города? А еще лучше – до Старого Изборска? Самый лучший способ привлечения туристов.

– Сейчас появляются много объектов велоинфраструктуры. К сожалению, у многих возникает вопрос по части их содержания, то, что в первую очередь уделяют тротуарам, а велоинфраструктуре в последнюю очередь. Где-то, где позволяет ситуация, чистят полностью, а где-то недорабатывают службы. Но это мы будем отдельно со службами обсуждать. В части новой и существующей инфраструктуры, на Рижском проспекте кусты мы вырубать точно не будем. Там либо с одной, либо с другой стороны – кусты, в любом случае с какой-то стороны будет препятствие. Надо аккуратно пешеходам двигаться, надо понимать, что велосипед все-равно очень быстро не едет, надо смотреть по сторонам. В некоторых местах кусты подстричь стоило бы. Я бы так категоричен не был, что смотрите по сторонам и все.

Что касается Кузбасской Дивизии, в рамках той реконструкции, которая сейчас выполняется, которую, кстати, мы сегодня не озвучили, там предусмотрены велодорожки. Есть проекты, разработанные с велодорожками. А дальнейшее развитие инфраструктуры, концепция у нас уже разработана в городе Пскове. Крупный санкт-петербургский институт разрабатывал. И в этом году уже планируется реализация проекта сметной документации. Чтобы потом реализовывать, понятно, что не все сразу, но локально реализовывать строительно-монтажные работы. Действительно, безопасность – это первостепенная задача. Особенно вызывает опасение, если мы будем делать в створе существующей дорожной сети велодорожки. Это вызовет определенные вопросы. И делать отдельные велодорожки тоже вызовет определенные трудности. В части их дальнейшей эксплуатации, особенно зимней. Переживаю. Много «но». Но надеюсь, что все «но» мы учтем в рамках реализации проектно-сметной документации, сделаем велодорожки максимально безопасными и комфортными. Как для велосипедистов, так и для окружающих. И пешеходы, и автомобилисты. А что касается Изборска, то у нас в планах как раз сделать велодорожку в границах города Пскова, на Рижском проспекте, в рамках как раз той документации, которая в перспективе будет. И я знаю, что область занимается вопросом. Но об этом лучше скажет комитет по туризму. Не буду их хлеб отнимать. Планы такие есть, мысли такие есть. Вопрос реализации в стадии проработки. Мы инфраструктуру городскую под это подведем.

– Заключительный у меня вопрос. На какой стадии находится строительство школы на Юбилейной? И вопрос, который поступил от читателей: будет ли благоустроена территория вокруг школы, где сейчас идет строительство? Сейчас там место бывшего стадиона. Там парк небольшой находится.

– Школа находится в очень активной фазе строительства. Я должен поблагодарить подрядную организацию, они молодцы, быстро и оперативно работают. Перевыполнили свои планы, которые были изначально заложены на 2021 год. Сделали под крышу школу, сейчас там уже подключают отопление. Занимаются внутренней отделкой, стекла установлены, все установлено. Темпы достаточно высокие. Коммуникации прокладывают и, насколько я знаю, уже к благоустройству приступают. Чтобы уже положительные температуры, как раз вторая часть вопроса. Благоустроить территорию, чтобы была полноценная, и школьный стадион, все сделать. Все, что будет в рамках строительства, то, что сейчас тронуто, будет восстановлено и благоустроено, в любом случае.

– В порядок приведется все?

– Все. Надо понимать, что вокруг школы будет установлено периметральное ограждение, с точки зрения безопасности, тоже необходимо.

– Главное, чтобы там остался островок для прогулок, небольшой парк там есть сейчас.

– Там будет небольшая зеленая зона, забор будет располагаться. Зеленая зона должна остаться.

– Спасибо большое. Борис Андреевич, хочу поблагодарить, что пришли к нам, подробно на все ответили, вопросы к нашей следующей встрече обязательно будут. Мы всегда рады вас видеть, приходите почаще к нам в гости.

– Много незавершенных вопросов осталось, поэтому их надо завершить.

– Спасибо большое!