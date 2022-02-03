23 февраля в Пскове пройдет традиционный митинг у стелы в честь 50-летия Красной Армии

15:28, 03 февраля 2022, ПАИ

23 Февраля, в День защитника Отечества, в Пскове планируется провести традиционный торжественный митинг у стелы в честь 50-летия Красной Армии в Крестах с возложением гирлянды воинской славы и цветов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Организационное совещание по подготовке мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и 22-й годовщине гибели разведчиков и десантников 6-й роты, состоялось 3 февраля под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В нем приняли участие врио командира 76-й дивизии гвардии полковник Роман Самохин, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону Елена Припутенко, а также представители структурных подразделений аппарата администрации и органов исполнительной власти, руководители Пскова и Псковского района.

«Важных дат впереди много. Открывает список 21 февраля — Единый день памяти воинов-разведчиков второй бригады спецназа. Уже не первый год мы ведем активную информационную и просветительскую кампанию среди населения по этой теме. Благодаря этому многие уже знают о героических подвигах наших разведчиков, которые долгое время оставались в тени в силу специфики своей профессии. В этом году мы снова должны уделить им заслуженное внимание. Далее 23 февраля и 1 марта — 22-я годовщина со дня гибели десантников 6-й роты. С момента их последнего боя прошла почти четверть века, но для жителей нашей области это по-прежнему крайне трепетная тема», — напомнил губернатор.

По его словам, в предыдущие годы было сделано по максимуму все необходимое, чтобы качественно и на достойном уровне провести запланированные мероприятия. «Учитывая эпидситуацию, нюансов много. Но все должно быть на уровне и в этом году», — обозначил задачу Михаил Ведерников.

Участники обсудили предварительный план мероприятий и возможности их проведения с учетом текущей эпидобстановки и рекомендаций Роспотребнадзора. Каждый доложил по своей сфере ведения.