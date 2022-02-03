Организацию питания учащихся школ проверили в Великих Луках

15:29, 03 февраля 2022, ПАИ

Представители депутатского корпуса Великолукской городской Думы и общественности провели рейд по контролю за организацией питания учащихся городских школ. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Великих Лук, объектами проверки стали столовые школ № 6 и 7. По утвержденному меню в этот день на обед у школьников было жаркое, салат, яйцо, яблоко и чай с лимоном.

«Большинство детей не завтракают дома, родители часто жалуются на это. Поэтому питаются у нас все классы. Питание организовано по определённому графику, потому что сейчас важно не только соблюдать санитарные нормативы, но и соответствующие антиковидные меры. Питание разнообразное, в рамках месячного меню блюда редко повторяются, имеются сезонные салаты, фрукты. Сейчас в целях дополнительной витаминизации у нас чай с лимоном. Завтрак получается очень плотным, не всё может съесть даже взрослый, поэтому фрукт дети часто забирают с собой, съедают на перемене», – рассказала директор школы № 7 имени А. Злобина Наталья Демиховская, подчеркнув при этом, что все дети разные и по-разному относятся к еде.

Мнение о питании в школе у самих детей, как выяснилось, положительное. Например, ученик 4 «А» класса Кирилл рассказал, что ему очень нравятся оладьи и жаркое, ну и, конечно, яблоки и мандарины. А его однокласснице Владе по душе макароны с котлетой.

Довольны питанием и ученики школы № 6, заметили в городской администрации.

«Формирование меню – очень сложный вопрос и порой вызывает споры. Мы все время над ним работаем и улучшаем в рамках требований СанПиН. Потому что есть определенные параметры, в которые мы должны вписаться, согласно им мы составляем меню, конечно, учитывая пожелания родителей и детей. Например, с 10 января введено четырехнедельное меню, а раньше оно было двухнедельное, а значит, мы достигли большего разнообразия. Школьное питание включает в себя только полезные продукты: отсутствуют сосиски, пельмени, майонез и подобные вредные продукты, в связи с этим возникают определенные сложности. Детям, которые привыкли к неправильному питанию, в школе трудно перестраиваться на салаты, горячие блюда, супы», – сообщила директор школы № 6 Наталья Любавина.

Добавим, что горячее школьное питание играет важную роль в образовательном процессе. Для обеспечения максимальной умственной работоспособности детям необходимо качественное питание во время учебы, поэтому для учеников городских школ разработано сбалансированное четырехнедельное меню, которое утверждает МУП «Школьное питание» и Роспотребнадзор на основании СанПиН.