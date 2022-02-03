Конкурс на лучшее эссе о родном языке объявили псковские филологи

15:33, 03 февраля 2022, ПАИ

Объявлен конкурс на лучшее эссе о родном языке, учрежденный Научно-просветительским центром русского языка и культуры имени Е. А. Маймина при участии Псковской областной общественной организации «Ассоциация гуманитарной культуры». Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня родного языка (21 февраля), сообщили Псковскому агентству информации в ПсковГУ.

К участию в конкурсе допускаются обучающиеся средних общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий), студенты и аспиранты высших учебных заведений. На конкурс принимаются эссе, написанные на одну из тем:

1. «Самая большая ценность народа - это язык, язык, на котором он пишет, говорит, думает. Думает!» (Д. С. Лихачев);

2. «Человек исчезал, но слово, им созданное, оставалось бессмертной и неисчерпаемой сокровищницей народного языка…» (К. Д. Ушинский);

3. «Родной язык нам должен быть главною основою и общей нашей образованности и образования каждого из нас» (П. А. Вяземский);

4. «Язык – душа нации. Язык – это есть живая плоть идеи, чувства, мысли» (А. Н. Толстой).

Участники должны до 15 февраля предоставить заявки на участие в конкурсе и эссе по электронной почте на адрес: majmin.pskgu@gmail.com. Форма заявки - по ссылке.

Итоги конкурса комиссия подведет до 21 февраля.