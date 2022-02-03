Специалисты из Санкт-Петербурга исследуют влияние человека на озера Себежского нацпарка

16:19, 03 февраля 2022, ПАИ

Национальный парк «Себежский» и Санкт-Петербургский государственный университет начали сотрудничество, сообщает газета Себежского района «Призыв».

С 28 января на территории национального парка начала работать исследовательская группа преподавателей и студентов Санкт-Петербургского государственного университета и доцента Института наук о Земле Павла Зеленковского. Основной целью исследований этого зимнего сезона стало изучение антропогенного влияния на экосистемы озёр Себежское, Ороно, Белое и Озерявки.

На данных водоемах отобрали стратифицированные пробы донных осадков при помощи прибора ГОИН 1,5. Это можно делать только со льда, поскольку сам прибор достаточно тяжелый для работы с лодки. Студенты также взяли пробы поверхностных донных осадков при помощи дночерпателя для определения содержаний тяжелых металлов и других полютантов.

Итогом предварительного исследования станет экологическая оценка компонентов природной среды крупнейших озер национального парка. Данные результаты позволят разработать программу комплексного мониторинга водоемов.

Исследователи также посетили экспозицию «Хранители» и встретились с директором парка Надеждой Подоплекиной.