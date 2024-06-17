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Общество

В Великих Луках вышла из строя ливневая канализация на пересечении улицы Льва Толстого и Октябрьского проспекта

В Великих Луках из-за сильных осадков вышла из строя ливневая канализация на пересечении улицы Льва Толстого и Октябрьского проспекта. Об этом глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ливневая канализация на пересечении улицы Льва Толстого и Октябрьского проспекта. Андрей Беляев в соцсети «ВКонтакте»

«Город попал под сильнейший циклон. Обильные дожди из столицы дошли и до нас. Я вижу все ваши обращения, мониторим социальные сети. Ситуацию держим под контролем до полной локализации. Для устранения последствий продолжительного ливня задействованы все службы и подразделения администрации города, на местах работают руководители подразделений, муниципальных предприятий. Для откачки воды применяются мотопомпы», – сообщил Андрей Беляев.

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