В Великих Луках вышла из строя ливневая канализация на пересечении улицы Льва Толстого и Октябрьского проспекта
В Великих Луках из-за сильных осадков вышла из строя ливневая канализация на пересечении улицы Льва Толстого и Октябрьского проспекта. Об этом глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Город попал под сильнейший циклон. Обильные дожди из столицы дошли и до нас. Я вижу все ваши обращения, мониторим социальные сети. Ситуацию держим под контролем до полной локализации. Для устранения последствий продолжительного ливня задействованы все службы и подразделения администрации города, на местах работают руководители подразделений, муниципальных предприятий. Для откачки воды применяются мотопомпы», – сообщил Андрей Беляев.
В Великих Луках вышла из строя ливневая канализация на пересечении улицы Льва Толстого и Октябрьского проспекта
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