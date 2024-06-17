Информация о планах строительства на месте Белорусского рынка здания филармонии не подтверждается

17:03, 17 июня 2024, ПАИ

В правительстве Псковской области не подтвердили, что на месте Белорусского рынка будет построено новое здание филармонии.

«Нет, не подтверждаем. Сейчас только прорабатываются различные варианты», сообщил ПАИ источник в правительстве региона, хорошо знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 июля Белорусский рынок в центре Пскова прекратит свое существование. Арендодатели, торговавшие на рынке, получили соответствующие уведомления. В некоторы СМИ появилась информация о том, что на месте рынка планируется построить здание филармонии.