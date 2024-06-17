Информация о планах строительства на месте Белорусского рынка здания филармонии не подтверждается
В правительстве Псковской области не подтвердили, что на месте Белорусского рынка будет построено новое здание филармонии.
«Нет, не подтверждаем. Сейчас только прорабатываются различные варианты», сообщил ПАИ источник в правительстве региона, хорошо знакомый с ситуацией.
Напомним, ранее стало известно, что с 1 июля Белорусский рынок в центре Пскова прекратит свое существование. Арендодатели, торговавшие на рынке, получили соответствующие уведомления. В некоторы СМИ появилась информация о том, что на месте рынка планируется построить здание филармонии.
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Информация о планах строительства на месте Белорусского рынка здания филармонии не подтверждается
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