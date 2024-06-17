Псковская область одна из первых подключилась к информационной системе противодействия коррупции «Посейдон»

20:59, 17 июня 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил c начальником управления по вопросам противодействия коррупции правительства Псковской области Геннадием Егоровым работу государственной информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон». Рабочая встреча состоялась сегодня, 17 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Геннадий Егоров доложил, что регион один из первых подключился к информационной системе «Посейдон». На данный момент полностью завершена установка системы. В ходе рабочей встречи были обсуждены первые итоги её работы.

Работа в этом направлении ведётся по поручению президента РФ Владимира Путина. Глава государства подписал указ о создании данной государственной информсистемы в 2022 году.

Система «Посейдон» создана для информационно-аналитического обеспечения деятельности федеральных государственных органов, государственных органов субъектов РФ, органов публичной власти и территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус», Банка России, иных организаций по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе по проведению с использованием информационно-коммуникационных технологий анализа и проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования.

По словам Геннадия Егорова, сейчас в целях повышения качества работы организуются специальные семинары-совещания, а также курсы повышения квалификации для сотрудников. Проводится работа и по формированию антикоррупционного правосознания граждан.

Геннадий Егоров также представил отчёт о реализации в Псковской области мер антикоррупционной политики за прошлый год. В 2023 году было усилено взаимодействие с правоохранительными, законодательными, контрольно-надзорными и органами в сфере противодействия коррупции, а также с общественниками и бизнес-сообществами. По его словам, благодаря принятым мерам фактов нарушения законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими государственные должности, не установлено, как и фактов увольнения граждан с государственной гражданской службы, муниципальной службы в связи с утратой доверия.

На совещании также речь шла и о результатах работы регионального телефона доверия по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений (8 8112) 29-92-98.