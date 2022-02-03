Россельхозбанк нарастил темп собственной ИТ-разработки благодаря применению новых технологий

16:27, 03 февраля 2022, ПАИ

За 2021 год Россельхозбанк сумел на 30% ускорить разработку цифровых продуктов и внедрил в производственную эксплуатацию на 20% больше ИТ-решений, чем годом ранее. Такой технологический рывок стал возможен благодаря переходу на внутреннюю разработку, использованию политики открытого кода и новым языкам программирования.

Менее чем за 2 года банк построил экосистему для агропромышленного комплекса и продолжает заниматься ее развитием, используя передовые технологии для анализа клиентских данных и разработки перспективных решений.

Сократить time-to-market банк смог благодаря изменениям в процессах создания и выпуска цифровых продуктов. Вместо использования лицензионных решений вендоров банк перешел преимущественно к внутренней разработке, для чего создал профильные центры компетенции по всем направлениям работы.

Для обеспечения эффективных процессов и коммуникаций в командах используется Agile-методология вместе с микросервисной архитектурой. Такое сочетание обеспечивает высокую скорость и масштабируемость разработки: команды ведут задачи независимыми параллельными стримами, без вынужденных простоев и, как следствие, дополнительных затрат.

Для быстрого выпуска приложений банк создал собственный DevOps конвейер с использованием технологии контейнеризации. Процесс максимально автоматизирован и позволяет достигать результатов без ошибок при выводе нового сервиса в промышленную эксплуатацию.

Банк продолжает технологическую трансформацию, используя в разработке новые языки программирования. Например, уже сейчас для ряда мобильных приложений используется перспективная технология компании Google – Flutter.

Ключевым преимуществом в работе с Flutter для банка является возможность получать быстрые и качественные результаты без необходимости расширять состав ИТ-команд. Технология позволяет экспортировать одну базу кодов программирования под разные операционные системы и сохранять привычное удобство интерфейса для пользователя. Также в банке создали новые инструменты на базе Flutter для быстрого обучения созданию мобильных приложений. Часть разработчиков уже прошла интенсивные курсы переподготовки и теперь может одновременно работать как над созданием web-приложений, так и мобильных сервисов.

По оценке банка, применение Flutter позволяет задействовать на 70% меньше сотрудников, чем при решении аналогичных задач на другом технологическом стеке. С учетом расходов на рекрутинг и адаптацию экономия расходов благодаря переводу части работ на Flutter достигает 40%. Учитывая экономию, а также то, что Flutter соответствует требованиям безопасности, предъявляемым к современным технологиям мобильной разработки, такой подход можно оценивать как серьезное конкурентное преимущество для банка в условиях ситуации на кадровом рынке.

«Дефицит разработчиков – это проблема, которую сейчас пытаются решить для себя все ведущие компании мира. В РСХБ мы пошли по иному пути. Понимая, что кадровый голод будет сохраняться в ближайшие годы, мы внедрили разработку на основе инструментов Flutter, быстро создали одну из самых больших в стране команд по работе с Flutter и получили отличные результаты, которые позволяют нам рассчитывать на настоящий цифровой рывок. Мы отбросили консервативные предубеждения к новым подходам, и наш риск оправдался. Особенности технологии дают увеличение скорости разработки на треть, и это достигается без увеличения штата команд. В частности, нам не нужно параллельно заниматься подготовкой приложения для разных операционных систем, теперь это делается всего одним разработчиком. Сейчас все выглядит так, будто нам удалось «хакнуть» процесс выпуска своего софта», отметила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

«Google постоянно взаимодействует с сообществом разработчиков, предлагая решения для таких динамично развивающихся индустрий, как финтех. Российский онлайн-банкинг занимает лидирующие позиции в мире; мы рады, что Flutter получил широкое применение в одном из крупнейших российских банков и принес значимые результаты как с точки зрения оптимизации трудозатрат, так и с точки зрения скорости вывода новых цифровых продуктов на рынок. Мы будем развивать сотрудничество и поддерживать Россельхозбанк в его процессах цифровизации», - прокомментировал Павел Пак, руководитель направления телеком и государственные организации, Google Россия.