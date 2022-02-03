Более 3,8 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

16:52, 03 февраля 2022, ПАИ

3 878 300 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 258,6 млн тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки – один миллион исследований.

По последним данным, в России зафиксированы 12 284 564 случая заболевания коронавирусом, 10 390 732 человека выздоровело, 333 357 – умерло.