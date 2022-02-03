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Общество

Привитые российскими вакцинами и европейским бустером могут получить ковид-сертификат ЕС

Европейский ковид-сертификат может выдаваться людям, привитым несертифицированными в ЕС российскими или китайскими вакцинами и одной бустерной дозой, сделанной разрешенной в ЕС вакциной. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, пишет ТАСС.

«Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС», - сказал он.

Еврокомиссия неоднократно подчеркивала, что ковид-сертификат не заменяет визу для поездок в ЕС, а является лишь дополнительным санитарным документом.

Виганд также сообщил, что Еврокомиссия в четверг приняла решение продлить действие системы COVID-сертификатов в ЕС на год - до 30 июня 2023 года. Кроме того, он отметил, что Еврокомиссия предлагает доработать систему сертификатов, в частности, предоставив сертификаты лицам, принимающим участие в клинических испытаниях вакцин, и возможности выдачи сертификатов на основании «высококачественных лабораторных тестов на антитела». Данное решение еще должно быть утверждено Европарламентом и Советом ЕС. 1 февраля Еврокомиссия сократила срок действия COVID-сертификата с одного года до девяти месяцев после получения второй дозы вакцины.

Зеленый цифровой пропуск ЕС был введен в действие 1 июля 2021 года сроком на один год с целью упрощения трансграничного перемещения граждан. На данный момент он содержит информацию трех типов - данные о вакцинации, о перенесенном заболевании, после которого человек может свободно перемещаться по ЕС в течение 180 дней, и об отрицательном ПЦР-тесте, который дает 72 часа для поездок.

С момента создания этих сертификатов Еврокомиссия придерживалась принципа, что данные о вакцинации могут быть учтены только в случае, если вакцинация была произведена одним из сертифицированных в ЕС препаратов, получивших одобрение Европейского агентства лекарственных средств. Процесс сертификации российского «Спутника V» этой структурой еще продолжается.

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