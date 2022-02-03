Мониторинг организации дистанционного обучения провели в школах Псковского района

17:09, 03 февраля 2022, ПАИ

На этой неделе управление образования администрации Псковского района провело мониторинг организации дистанционного обучения в образовательных учреждениях муниципалитета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

Отмечается, что в целом школы Псковского района соблюдают установленные требования и рекомендации Минпросвещения РФ, комитета по образованию Псковской области: обучение организовано с использованием бесплатных электронных ресурсов «Сферум», «Информационный урок», «Учи.ру» и других согласно расписанию уроков; взаимодействие обучающихся класса и учителей осуществляется через мессенджеры WhatsApp, Skype, а также социальную сеть «ВКонтакте»; для присмотра за обучающимися начальных классов (с 1-го по 4-й) в Москвинской, Писковской, Стремуткинской, Торошинской, Моглинской, Середкинской школах и Тямшанской гимназии организована работа дежурных классов.

Напомним, что дистанционный режим обучения в образовательных учреждениях Пскова и Псковского района ввели с 27 января, в Великолукском районе – с 3 февраля.