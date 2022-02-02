Школы Великолукского района уходят на дистанционное обучение с 3 февраля

17:52, 02 февраля 2022, ПАИ

С 3 февраля школы Великолукского района уходят на дистанционное обучение. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что система образования Великих Лук и Великолукского района находится в зоне повышенного риска, и рассказал, что сейчас на карантине Кадетская, Ивановская и Переслегинская школы. Чтобы избежать массового объявления карантина, в школах города и района вводится дистанционное обучение, которое продлится до 13 февраля.

Также до 13 февраля переводятся на дистант допобразование, проведение занятий в организациях культуры, развлечений и досуга. Приостанавливается действие льготных проездных билетов.

Напомним, 27 января дистанционное обучение ввели в школах Пскова и Псковского района. Позже на дистант ушли также школы в Бежаницком и Пыталовском районах, две школы в Порховском районе и две в Великолукском районе.