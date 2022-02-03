Чемпионат и первенство Псковской области по автомногоборью стартуют 5 февраля
Чемпионат и первенство Псковской области по автомногоборью стартуют 5 февраля в Печорском районе. Как сообщили в региональной Федерации автомобильного спорта, первый этап пройдёт на картодроме «Печорский». Протяжённость трассы – 1900 м. Покрытие трассы – лёд, снег.
В этапе чемпионата участвуют пилоты, достигшие 18-летнего возраста на день проведения соревнований, имеющие лицензию пилота РАФ. В этапе первенства участвуют пилоты в возрасте 12-17 лет на день проведения соревнований, имеющие лицензию пилота РАФ категории «Юниор».
Автомобили разделяются на классы в зависимости от типа привода и объёма двигателя:
– 2WD – серийные автомобили с приводом на переднюю ось;
– 2WD «минус» – серийные автомобили с приводом на заднюю ось;
– 4WD – серийные полноприводные автомобили;
– «Волга» – автомобили ГАЗ, УАЗ (кроме «Патриота»), «Газель»;
– кроме зачётов объявляются номинации «Леди»; «Семейный» – результат по сумме двух членов семьи (муж и жена, отец и сын и т. д.).
Подробности соревнований – на сайте Федерации автоспорта Псковской области.
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