Чемпионат и первенство Псковской области по автомногоборью стартуют 5 февраля

17:23, 03 февраля 2022, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по автомногоборью стартуют 5 февраля в Печорском районе. Как сообщили в региональной Федерации автомобильного спорта, первый этап пройдёт на картодроме «Печорский». Протяжённость трассы – 1900 м. Покрытие трассы – лёд, снег.

В этапе чемпионата участвуют пилоты, достигшие 18-летнего возраста на день проведения соревнований, имеющие лицензию пилота РАФ. В этапе первенства участвуют пилоты в возрасте 12-17 лет на день проведения соревнований, имеющие лицензию пилота РАФ категории «Юниор».

Автомобили разделяются на классы в зависимости от типа привода и объёма двигателя:

– 2WD – серийные автомобили с приводом на переднюю ось;

– 2WD «минус» – серийные автомобили с приводом на заднюю ось;

– 4WD – серийные полноприводные автомобили;

– «Волга» – автомобили ГАЗ, УАЗ (кроме «Патриота»), «Газель»;

– кроме зачётов объявляются номинации «Леди»; «Семейный» – результат по сумме двух членов семьи (муж и жена, отец и сын и т. д.).

Подробности соревнований – на сайте Федерации автоспорта Псковской области.