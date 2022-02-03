Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Чемпионат и первенство Псковской области по автомногоборью стартуют 5 февраля

Чемпионат и первенство Псковской области по автомногоборью стартуют 5 февраля в Печорском районе. Как сообщили в региональной Федерации автомобильного спорта, первый этап пройдёт на картодроме «Печорский». Протяжённость трассы – 1900 м. Покрытие трассы – лёд, снег.

В этапе чемпионата участвуют пилоты, достигшие 18-летнего возраста на день проведения соревнований, имеющие лицензию пилота РАФ. В этапе первенства участвуют пилоты в возрасте 12-17 лет на день проведения соревнований, имеющие лицензию пилота РАФ категории «Юниор».

Автомобили разделяются на классы в зависимости от типа привода и объёма двигателя:
– 2WD – серийные автомобили с приводом на переднюю ось;
– 2WD «минус» – серийные автомобили с приводом на заднюю ось;
– 4WD – серийные полноприводные автомобили;
– «Волга» – автомобили ГАЗ, УАЗ (кроме «Патриота»), «Газель»;
– кроме зачётов объявляются номинации «Леди»; «Семейный» – результат по сумме двух членов семьи (муж и жена, отец и сын и т. д.).

Подробности соревнований – на сайте Федерации автоспорта Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

03 февраля 2022

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: «Олимпийский дайджест»
03 февраля 2022

Чемпионат и первенство Псковской области по автомногоборью стартуют 5 февраля
03 февраля 2022

Объявлены имена знаменосцев сборной России на церемония открытия Олимпиады в Пекине
03 февраля 2022

Хоккеисты Анисимов и Плотников не полетели в Пекин вместе с российской командой из-за коронавируса
03 февраля 2022

Печерянка Ксения Лапина отправится на чемпионат Европы по джиу-джитсу
03 февраля 2022

Великолукские кикбоксеры переехали в новый зал для тренировок
02 февраля 2022

Псковичей приглашают на «Лыжню России» 12 февраля
02 февраля 2022

Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 17 июня

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...