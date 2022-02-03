Участок Комсомольского переулка закроют в Пскове 7 февраля

17:39, 03 февраля 2022, ПАИ

7 февраля с 10:00 до 20:00 в Пскове будет временно закрыт для движения транспорта участок Комсомольского переулка от улицы Некрасова до улицы Гоголя.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации, движение закроют в связи с проведением реставрационных работ здания Псковского технического лицея.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда, неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.