Участок Комсомольского переулка закроют в Пскове 7 февраля
7 февраля с 10:00 до 20:00 в Пскове будет временно закрыт для движения транспорта участок Комсомольского переулка от улицы Некрасова до улицы Гоголя.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации, движение закроют в связи с проведением реставрационных работ здания Псковского технического лицея.
Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда, неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.
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