Опочанка получила Гран-при на Международном фестивале «Волшебная феерия»

17:45, 03 февраля 2022, ПАИ

Жительница Опочки Дарья Романова стала обладательницей Гран-при в номинации «Народный вокал» на Международном фестивале «Волшебная феерия», который проходил в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Красный маяк».

Почётный приз опочанка получила за исполнение песни «Реченька». Также она была удостоена диплома лауреата I степени в номинации «Эстрадный вокал» в конкурсе «Зимние узоры». В газете отметили, что Дарья становится обладательницей Гран-при уже в третий раз.