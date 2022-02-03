Опочанка получила Гран-при на Международном фестивале «Волшебная феерия»
Жительница Опочки Дарья Романова стала обладательницей Гран-при в номинации «Народный вокал» на Международном фестивале «Волшебная феерия», который проходил в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Красный маяк».
Почётный приз опочанка получила за исполнение песни «Реченька». Также она была удостоена диплома лауреата I степени в номинации «Эстрадный вокал» в конкурсе «Зимние узоры». В газете отметили, что Дарья становится обладательницей Гран-при уже в третий раз.
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