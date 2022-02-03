Ректор ПсковГУ примет участие в мероприятиях по случаю 100-летия белорусской академической науки

21:20, 03 февраля 2022, ПАИ

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина примет участие в республиканском собрании научной общественности, посвящённом 100-летию белорусской академической науки и Дню белорусской науки, которое пройдёт в Минске 4 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Наталья Ильина была выбрана делегатом от Министерства науки и высшего образования РФ. Мероприятие соберёт более 300 представителей академической, вузовской и отраслевой науки, молодых учёных, руководителей министерств и ведомств, высших учебных заведений республики, представителей дипломатического корпуса. После собрания пройдёт деловая встреча ректоров ПсковГУ, Белорусского государственного университета и Белорусского национального технического университета.

«Благодарим за приглашение и надеемся, что у нас сложится долгосрочное и перспективное сотрудничество, мы сможем вместе запустить сетевые образовательные программы с возможностью получения двойных дипломов, настроим работу программ по обмену студентами, совместным научным и молодёжным мероприятиям и таким образом сможем создать единое научно-образовательное пространство», – отметила Наталья Ильина.

Одним из стратегических проектов по программе развития «Приоритет 2030» Псковского государственного университета является создание Российско-Белорусского университетского союза «ВМЕСТЕ».