В России планируют снять ограничения для контактных лиц
Президент РФ Владимир Путин уверен, что ограничения для контактных лиц можно в ближайшее время снимать, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Об этом сообщает журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в своём Telegram-канале.
Говоря о возможном введении в России новых локдаунов, президент заявил, что накануне вечером обсуждал эту тему с председателем правительства. По словам главы государства, у правительства нет планов вводить какие-то дополнительные ограничения.
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