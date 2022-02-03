В России планируют снять ограничения для контактных лиц

19:54, 03 февраля 2022, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин уверен, что ограничения для контактных лиц можно в ближайшее время снимать, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Об этом сообщает журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в своём Telegram-канале.

Говоря о возможном введении в России новых локдаунов, президент заявил, что накануне вечером обсуждал эту тему с председателем правительства. По словам главы государства, у правительства нет планов вводить какие-то дополнительные ограничения.