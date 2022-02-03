«ДОМ.РФ» презентует проект малоэтажной застройки участка на Крестовском шоссе в Пскове

19:34, 03 февраля 2022, ПАИ

Единый институт развития в жилищной сфере при поддержке региональных властей запускает серию презентаций своих проектов в регионах России. Первое такое совещание в формате видео-конференц-связи состоится 4 февраля в 11:00 с участием руководства компании «ДОМ.РФ», банка «ДОМ.РФ», администрации Псковской области и застройщиков, которые обсудят вопросы реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в регионе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на встрече пойдёт речь о перспективах и возможностях освоения участка площадью 13,2 га, расположенного на Крестовском шоссе. Он выставлен на аукцион на право заключения договора аренды с использованием механизма КРТ, который состоится 4 марта. Заявки на торги принимаются до 28 февраля.

Градостроительный потенциал участка составляет 57 тыс. кв. м. Здесь планируется строительство малоэтажных домов, а также объектов социальной инфраструктуры. Застройка будет вестись в соответствии со стандартом комплексного развития территорий, разработанным АО «ДОМ.РФ» по поручению председателя Правительства РФ.

Представители компании «ДОМ.РФ» расскажут о параметрах проекта, его особенностях, требованиях к участникам аукциона, порядке его проведения и заключения договора с застройщиком. Кроме того, представители властей региона и инвесторы узнают о выгодах применения механизма КРТ. Также на совещании будет сделан акцент на использовании финансовых инструментов «ДОМ.РФ» для развития жилищного строительства в Псковской области.