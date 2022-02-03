Псковскому зооприюту «Лесопилка» срочно нужны сухие опилки

20:18, 03 февраля 2022, ПАИ

Зооприют «Лесопилка» просит псковичей помочь с опилками. Об этом сообщается на странице общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

«Опилки закончились вообще. Все, которые мы посмотрели по объявлениям и по знакомым, мокрые. А нам нужны только очень сухие опилки», - пояснили зоозащитники.

По словам волонтёров, сейчас все вольеры стоят без опилок, а это значит, «что щенки и старички ходят по собственной моче».

Приют «Лесопилка» расположен на улице Новгородской, 7. Телефон для связи: 89113623125.