Попова: Заражению омикроном чаще подвержены люди в возрасте от 20 до 30 лет
Люди в возрасте от 20 до 30 лет чаще всего подвержены заражению омикрон-штаммом коронавируса, так как имеют большое количество контактов. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, пишут федеральные СМИ.
Она отметила, что эпидемиологическая тактика связана со свойствами возбудителя, и назвала свойства омикрона: очень быстрая передача, незагруженность коек и очень большое количество бессимптомных носителей. «В целом в стране это 17-20 % людей, которых мы выявили. В Москве это 40 % людей, которые считаются инфицированными. При таком широком распространении вируса в популяции специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которые вызывает другой эпидпроцесс: при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить всё должным образом и говорить об отмене карантина», – заявила Анна Попова.
Она констатировала, что карантин для контактировавших с заболевшими COVID-19 будет отменён из-за особенностей омикрон-штамма. Также, по словам специалиста, однозначного ответа на вопрос, может ли переболевший омикроном заразиться дельтой, нет. Медики надеются, что иммунитет будет защищать.
Слышали ли вы про биткоин?
«Северная орхидея» проиграла суд по поводу земельного участка под Дом причта в Пскове
Более 1100 детей Псковской области получили подарки в рамках акции «Рождественский Ангел»