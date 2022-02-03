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Общество

Попова: Заражению омикроном чаще подвержены люди в возрасте от 20 до 30 лет

Люди в возрасте от 20 до 30 лет чаще всего подвержены заражению омикрон-штаммом коронавируса, так как имеют большое количество контактов. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, пишут федеральные СМИ.

Она отметила, что эпидемиологическая тактика связана со свойствами возбудителя, и назвала свойства омикрона: очень быстрая передача, незагруженность коек и очень большое количество бессимптомных носителей. «В целом в стране это 17-20 % людей, которых мы выявили. В Москве это 40 % людей, которые считаются инфицированными. При таком широком распространении вируса в популяции специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которые вызывает другой эпидпроцесс: при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить всё должным образом и говорить об отмене карантина», – заявила Анна Попова.

Она констатировала, что карантин для контактировавших с заболевшими COVID-19 будет отменён из-за особенностей омикрон-штамма. Также, по словам специалиста, однозначного ответа на вопрос, может ли переболевший омикроном заразиться дельтой, нет. Медики надеются, что иммунитет будет защищать.

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