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Общество

Международный день человеческого братства отмечают сегодня

4 февраля отмечают Международный день человеческого братства, сообщает calend.ru.

В качестве ежегодной даты празднования выбрано 4 февраля. Эта дата приурочена к подписанию в этот день в 2019 году в ходе встречи Папы Римского Франциска II и Верховного имама Аль-Азхара Ахмада ат-Тайеба документа, названного «Человеческое братство во имя мира во всём мире и совместной жизни».

Встреча, проходившая в Абу-Даби, была направлена на развитие диалога между мировыми религиями, преодоление межконфессиональных противоречий, обсуждение вопросов предотвращения межрелигиозной розни, конфликтов, где подобная вражда становится их катализатором и приводит к непримиримости, ожесточению. Религиозные лидеры подчеркнули в своём документе, что истинная Вера способствует гармонии как во внутреннем, так и в окружающем человека мире, должна помогать сближению, а не становиться причиной вражды, ненависти, а тем более – насилия.

Учреждая новую памятную дату, Генеральная Ассамблея ООН призвала все государства - члены ООН, а также всю мировую общественность, религиозных лидеров, членов религиозных общин, представителей разных конфессий постараться вспомнить о том, чему учит истинная вера: терпимости, любви, сочувствию и взаимопомощи, без которых невозможно выстроить никакое будущее. Принципы человеческого братства, основанные на межрелигиозном и межкультурном диалоге, способствуют устойчивому развитию человечества, тогда как вражда, конфликты и войны препятствуют этому процессу.

ООН обращает внимание мировой общественности и на то, что действительность бросает человечеству новые вызовы. Одним из них стала пандемия COVID-19. Осознание того, что только совместными усилиями можно преодолеть эту угрозу, становится важнейшим шагом на пути сближения и единения.

Первая неделя февраля отмечается ООН ещё и как Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений между всеми религиями, вероисповеданиями и конфессиями. Только принципы человеческого братства, достигнутые на международном уровне, способны помочь человечеству преодолевать глобальные социальные, экономические, политические и культурные проблемы. Мир, подчёркивает Генеральная Ассамблея ООН, – это не просто отсутствие войны, а процесс взаимодействия и построения отношений, развития через преодоление противоречий путём диалога, сотрудничества и взаимопонимания.

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