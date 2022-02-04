Американские спутники Starlink могут увидеть псковичи на утреннем небе с 4 по 12 февраля

08:33, 04 февраля 2022, ПАИ

Американские спутники Starlink могут увидеть псковичи на утреннем небе с 4 по 12 февраля, сообщается в группе «ВКонтакте» «Клуб любителей астрономии Псковской области».

3 февраля в 21:13 по-московскому времени со стартового стола LC-39A (США, штат Флорида) состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 c партией из 49 спутников связи Starlink. Спутники отправили на низкую околоземную орбиту наклонением 53,2°. В течение нескольких суток после запуска спутники летают на одной орбите, находясь очень близко друг от друга. Максимальный блеск спутников около +1-2 зв. вел. (как звезды Большого Ковша).

Пролеты этой серии спутников можно наблюдать в Псковской области в утреннее время в 7:25-7:30 невысоко на южной стороне неба, начиная с 4 февраля. Наилучшая видимость будет с 7 по 12 февраля.

