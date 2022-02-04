Более 278 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от коронавируса

08:49, 04 февраля 2022, ПАИ

Согласно исследованиям Центра им. Н. Ф. Гамалеи, эффективность вакцины «Спутник-V» даже в условиях постоянно меняющихся штаммов составляет не менее 70%, сообщил в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он также уточнил, что в регионе первым компонентом вакцины привиты уже 284 982 человека, 401 из них привился 3 февраля. Полный курс вакцинации прошли 278 317 человек, 1 251 - 3 февраля. Ревакцинированы 40 512 человек, 475 - 3 февраля.

Израсходовано 80,4% от поступившей в регион вакцины.