Великолукский поэт Андрей Канавщиков стал победителем литературного конкурса «Чкалов»

08:55, 04 февраля 2022, ПАИ

Великолукский поэт, заместитель председателя правления Псковского регионального отделения Союза писателей России, председатель литературно-художественной творческой группы «Рубеж» Андрей Канавщиков стал победителем литературного конкурса «Чкалов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении.

Он одержал победу в номинации «Лучшее поэтическое произведение» с поэмой «Аэродром».

Конкурс, организованный международным мемориальным фондом «Чкалов» при поддержке Минобороны РФ, проходил в четырёх номинациях: «Лучшее литературное произведение об авиации и летчиках», «Лучшее научно-публицистическое произведение», «Лучшее поэтическое произведение», «Лучшее молодежное произведение».

Из более 150 действующих и начинающих писателей, принявших участие в конкурсе, до финала дошли 56.