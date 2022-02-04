Великолукский поэт Андрей Канавщиков стал победителем литературного конкурса «Чкалов»
Великолукский поэт, заместитель председателя правления Псковского регионального отделения Союза писателей России, председатель литературно-художественной творческой группы «Рубеж» Андрей Канавщиков стал победителем литературного конкурса «Чкалов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении.
Он одержал победу в номинации «Лучшее поэтическое произведение» с поэмой «Аэродром».
Конкурс, организованный международным мемориальным фондом «Чкалов» при поддержке Минобороны РФ, проходил в четырёх номинациях: «Лучшее литературное произведение об авиации и летчиках», «Лучшее научно-публицистическое произведение», «Лучшее поэтическое произведение», «Лучшее молодежное произведение».
Из более 150 действующих и начинающих писателей, принявших участие в конкурсе, до финала дошли 56.
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