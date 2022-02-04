До -7 градусов ожидается сегодня в Пскове

09:02, 04 февраля 2022, ПАИ

4 февраля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Днем и ночью без существенных осадков. Утром пройдёт небольшой снег, по востоку области преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений умеренный. Температура днем -3...-8.

В Пскове днем и ночью без существенных осадков, утром 5 февраля небольшой снег. Температура днем -5...-7. В Великих Луках без существенных осадков. Температура днем -6...-8.